La Asociación del Rifle no cancela su megaevento en Texas, pero se caen los artistas que iban a actuar

Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images

“Irrespetuoso e hiriente”

Gatlin ha aclarado en un comunicado que no puede actuar “de acuerdo a su conciencia”, pese a estar “de acuerdo con la mayoría de las posturas de la NRA”. Lo que defiende Gatlin es que se haga una “verificación de antecedentes” antes de permitir a cualquiera el acceso a un arma.

A sólo 450 kilómetros de la matanza de 19 niños

El alcalde de Houston, el demócrata Sylvester Turner, ha lamentado que no se pueda liquidar el evento por cuestiones contractuales. “La convención ha estado en los libros durante más de dos años (...), no podemos simplemente cancelarla porque no estamos de acuerdo con el tema”, ha explicado, según informa la CBS.