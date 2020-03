La ministra de Trabajo pide perdón por la confusión del BOE y anuncia nuevas medidas para mañana

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido este lunes disculpas por la tardanza con la que se publicó el domingo el decreto en el que se detallaban las actividades no esenciales que quedaban suspendidas tras el anuncio el sábado de Pedro Sánchez de limitar aún más los movimientos de los ciudadanos para evitar la expansión del coronavirus.

La polémica ha surgido porque el domingo, a la hora de la cena, había muchas dudas y existían trabajadores que no sabían si tenían o no que acudir a sus puestos de trabajo ya que el Real Decreto aún no se conocía en su totalidad. Finalmente, al filo de la medianoche, salió publicado en el BOE y se hizo oficial.

Este lunes Díaz ha negado que esta tardanza se debiera a una “improvisación” por parte del Gobierno a la hora de tomar decisiones. “No acepto esta crítica porque no hemos parado de trabajar. Desde luego, no hay improvisación, pero son medidas muy complejas y la medida adoptada ayer nos ha llevado mucho tiempo pulirla en términos jurídicos y hacer un trabajo de filigrana para acertar en cuáles son las actividades mínimas indispensables”, ha puntualizado en declaraciones a Antena 3.

“Soy consciente de que muchos sectores empresariales estaban preocupados por saber hasta dónde y cómo les afectaba la medida y yo desde aquí pido disculpas”, ha añadido.

“Aunque la medida se elaboró con tiempo, trasladarla al BOE es complejo”, ha recalcado en respuesta a las críticas del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha acusado este lunes al Ejecutivo de aprobar el parón de la actividad económica que comienza este lunes con “cierta precipitación” y sin consultar a la patronal.

La ministra de Trabajo ha incidido en que el Gobierno ha escuchado atentamente las peticiones tanto políticas como empresariales y ha recordado las reuniones permanentes que mantiene con los agentes sociales, en “cada hora y minuto”.

“El señor Garamendi, me consta, igual que los empresarios de este país y los sindicatos, están a la altura de las circunstancias de la situación que vivimos de extrema gravedad”, ha dicho, al tiempo que ha recalcado que esta última medida aprobada el domingo es el “arma para bajar la curva de contagios” de coronavirus.