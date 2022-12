Los expertos analizan el panorama covid en China: “Se esperan unas semanas complicadas”

NOEL CELIS via Getty Images

Reconocen que la estrategia de ‘covid cero’ aplicada durante tres años en el gigante asiático era ya insostenible; no obstante, el momento en que han sido levantadas la mayoría de restricciones –a principios de diciembre, tras una oleada de protestas civiles– coincidía con un aumento en la curva de contagios. Y esto, sumado al hartazgo de la gente tras años de encierros y a las deficiencias en la vacunación, ha dado como resultado el panorama actual.

Si en Europa estamos en otra fase es “gracias a la vacuna”

Si en Europa “hemos superado la fase inicial” de la pandemia ha sido “gracias a la vacuna”, afirma Salvador Macip, doctor en Medicina, que considera que el panorama actual en China pone precisamente de manifiesto la importancia de una buena vacunación. Explica Macip que el plan de vacunación en China no ha funcionado bien, no sólo por las bajas tasas en la población más vulnerable, sino porque “han usado vacunas que no son tan efectivas”.