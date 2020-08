¿Qué hemos hecho mal en España? La viróloga Margarita del Val responde con tres palabras

Los contagios suben, los muertos suben, las hospitalizaciones suben. ¿Qué estamos haciendo mal en España durante la gestión del coronavirus?

Esa es la pregunta que Lorena García, presentadora de Espejo Público (Antena 3) en sustitución durante el verano de Susanna Griso, ha realizado a la viróloga del CSIC Margarita del Val.

“Aplicar pocas medidas”, ha respondido contundente la experta, quien ha asegurado que “hay que aplicar más” y ha desarrollado su respuesta añadiendo otro factor que favorece la actual situación epidemiológica: “Hemos tenido un exceso de confianza en los conocidos y en los familiares. Cuando nos hemos reunido con conocidos, familiares y amigos no hemos respetado el tener la mascarilla puesta todo el tiempo posible y el mantener las distancias y hemos sido tan cariñosos como solemos ser los españoles cuando deberíamos haberlo evitado durante el verano, haber mantenido las distancias de verdad”.

Del Val ha dejado este mensaje de cara al otoño: “Debemos aprender de esto. No hay nada malo si se aprende de ello. Tenemos que aprender, porque las consecuencias han sido que estamos viendo lo que ocurre”.

“Tenemos que aplicar más medidas, aprender de lo que hemos aplicado y aplicar más, todas las que no hemos hecho”, ha pedido Del Val, quien ha enumerado algunas como “cuarentena”, “teletrabajo”, “mascarilla en interiores y cuando estamos tomando algo en una terraza y no nos estamos llevando algo a la boca”.

La viróloga también ha enviado un mensaje a quienes hayan tenido un contacto con un positivo: “Quien pueda serlo, aunque no lo sepa, y se esté trasladando de la burbuja de las vacaciones a la burbuja del trabajo, que mantenga la cuarentena. Y si no es la cuarentena en casa, que mantenga el máximo aislamiento posible, que no se vaya a tomar el café con todos los compañeros que hace 15 días que no ve, tampoco pasa nada por retrasarlo 15 días más”.

Del Val ha dejado este mensaje final como advertencia: “Hay que mantener todas estas medidas de una manera más rigurosa o el otoño va a ser espantoso”.

Pincha en este enlace para verlo, a partir del minuto 00:47:30.