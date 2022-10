Mattarella inicia consultas para formar Gobierno en Italia, en medio del caso Berlusconi

En otro momento de la grabación se escucha decir a Berlusconi que “otro riesgo” es que “lamentablemente en el mundo occidental no hay líderes, ni en Europa ni en Estados Unidos”.

Meloni respondió en una nota enviada a los medios: “Sobre una cosa he sido, soy y seré siempre clara: pretendo guiar un Ejecutivo con una línea política exterior clara e inequívoca. Italia forma parte, plenamente y con la cabeza alta, de Europa y de la Alianza Atlántica”. “Quien no esté de acuerdo con esto no podrá formar parte del Gobierno”, añadió Meloni, quien necesita a sus socios, la Forza Italia de Berlusconi y la Liga de Matteo Salvini, para sumar una mayoría.