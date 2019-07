Mil ya no es solo un número ni una simple cifra. Mil ya no es un mero dato o una fría estadística. Mil es un grito desesperado de auxilio, un desgarro doloroso y trágico en una sociedad que no puede seguir mirando hacia otro lado. Mil es un fracaso colectivo porque mil son las mujeres asesinadas en nuestro país por el simple hecho de serlo desde que hay estadísticas oficiales en 2003.

En realidad son muchas más, porque en esas mil están contabilizadas solo las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, es decir, por hombres que mantenían o habían mantenido algún tipo de relación afectiva con la víctima. No se incluyen, por tanto, casos como los de Laura Luelmo, Diana Quer o Laura del Hoyo, amiga que acompañaba a Marina Okarysnka cuando su asesino Sergio Morate la mató en 2015 y también acabó con su vida. Mujeres que no tenían ningún tipo de relación con sus asesinos pero que, sin duda, fueron asesinadas por ser mujeres y que, sin embargo, no forman parte de las estadísticas oficiales.

Urge por tanto que se redefina y actualice el concepto de víctima de violencia de género y se amplíe tanto a los menores como a las mujeres asesinadas por serlo, independientemente de que exista o no relación sentimental con el agresor. Este nuevo concepto de víctima de violencia de género está recogido como tal en la Ley 9/2018 de 8 de octubre de modificación de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía y también como una de las 214 medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado el 28 de septiembre de 2017.

De las mil mujeres asesinadas, 607 fueron víctimas de sus actuales parejas, 225 de sus exparejas y 168 se encontraban en fase de separación o divorcio. Además de las mujeres, existen más víctimas directas de la violencia machista: 28 menores asesinados, 226 niños huérfanos y mil familias destrozadas. Demasiadas heridas, demasiado dolor para que no haya una reacción contundente contra este feminicidio.

La primera víctima contabilizada fue Diana Yanet Vargas. Tenía 28 años y era madre de una niña de cinco. La mató su novio la noche de Reyes de 2003, arrojándola por el balcón de una vivienda en Fuengirola. Su asesinato no tuvo ningún eco mediático, tan solo en el diario malagueño SUR con el titular Muere una mujer al ser arrojada por su pareja desde un segundo piso. El asesinato de Diana no mereció más atención que esta.