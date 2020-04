Otros 11 centros realizarán pruebas para detectar el coronavirus

OSCAR DEL POZO via Getty Images

OSCAR DEL POZO via Getty Images Un médico hace un test PCR en el laboratorio del Hospital de Ramón y Cajal, en Madrid.

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en coordinación con el Ministerio de Ciencia e Innovación, ha validado a once nuevos centros de investigación y universidades para que lleven a cabo labores de apoyo en la realización de test de PCR para el diagnóstico de COVID-19, lo que eleva a 24 el número de laboratorios capacitados.



El trabajo de todos estos laboratorios permite realizar más de 5.000 pruebas diagnósticas (PCR) diarias, lo que supone un importante refuerzo a la capacidad de diagnóstico en España para el manejo del SARS-CoV-2 y del COVID-19.



Además, varios centros más están en fase de capacitación, por lo que esta cifra seguirá creciendo en los próximos días, avanza el Ministerio de Ciencia en una nota.



Desde que se detectó la necesidad de reforzar la capacidad diagnóstica, el ISCIII ha seleccionado 24 centros que cumplen con los requisitos de bioseguridad y disponen del personal y los procedimientos adecuados para realizar estas pruebas y que prestan apoyo a los hospitales de su comunidad.



Los centros ya validados son las universidades de Alcalá de Henares, Complutense de Madrid, la de León, la de La Laguna, la de Valladolid, la del País Vasco y la Universidad de Castilla-La Mancha, el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), el Centro Militar Veterinario de Madrid, el Laboratorio Regional de Sanidad Animal de León, el Centro Biolab-Arcelormittal de I+D de Asturias, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO), el Laboratorio de Identificación Rápida (LABIR) de la UME, y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).



También han sido validados el Instituto de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina, el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia, el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA)-Universidad de Navarra, el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca-Universidad de Salamanca-Instituto Mixto USAL-CSIC, la Fundación Miguel Servet y Navarra de Servicios de Salud y Tecnologías-Navarrabiomed, el Área Científica y Técnica de Investigación (ACTI)-Universidad de Murcia, y los institutos de Investigación Sanitaria Biodonostia, de Biomedicina de Sevilla, el de Marqués de Valdecilla-Universidad de Cantabria y el de Estudios Cinegéticos de Ciudad Real.



Para ser validados, las comunidades autónomas deben confirmar la necesidad de apoyo diagnóstico y, a partir de ese momento, los centros interesados en colaborar deben hacer una petición expresa, en coordinación con los gobiernos autonómico y central.



El ISCIII analiza la petición y, si el centro cumple los requisitos, da el visto bueno, si bien son las propias comunidades autónomas las que activan a los centros y les proporcionan las muestras que necesitan ser analizadas.



Este aumento de la capacidad de diagnóstico será aún más relevante a corto y medio plazo, cuando vayan entrando en vigor las medidas de progresiva apertura social y la red de centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud necesite realizar más estudios diagnósticos entre la población.



Para que un centro reciba la validación debe disponer de personal formado en técnicas de biología molecular, tener capacidad para trabajar con muestras infecciosas de nivel 2, cabina de bioseguridad y equipos adecuados y capacidad para producir reactivos de inactivación.



Además, debe manejar técnicas de extracción por medios propios que no resten capacidades a los centros hospitalarios, realizar PCR por medios propios o mediante kits comerciales, y contar ocn personal capacitado para validar informes de análisis clínicos; caso de no disponen de este servicio, la validación la realiza un hospital, personal sanitario o los servicios de salud pública de la comunidad autónoma.