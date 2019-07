Reino Unido, Francia y Alemania reiteran su apoyo al acuerdo nuclear con Irán en el momento más crítico del pacto

Reino Unido, Francia y Alemania han emitido este domingo un comunicado conjunto en el que reiteran su compromiso con el acuerdo nuclear firmado exactamente hace cuatro años con Irán, y que ahora atraviesa su momento más delicado, con Estados Unidos retirado unilateralmente y la república islámica, acuciada por la reanudación de las sanciones norteamericanas, en pos de su abandono parcial tras sentirse desprotegida por sus socios europeos.

“Nosotros, los líderes de Francia, Alemania y el Reino Unido, con los mismos intereses comunes de seguridad, en particular la preservación del régimen de no proliferación, recordamos nuestro compromiso continuo con el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC), el nombre oficial del pacto, aprobado hace cuatro años con Irán el 14 de julio de 2015”, según el comunicado firmado respectivamente por Emmanuel Macron, Angela Merkel y Theresa May.

El comunicado está dominado por un llamamiento al diálogo para solucionar la actual crisis. “Creemos que ha llegado el momento de actuar con responsabilidad y de buscar formas de detener la escalada de la tensión y reanudar el diálogo. Los riesgos son tales que es necesario que todas las partes interesadas hagan una pausa y consideren las posibles consecuencias de sus acciones”, previenen los líderes europeos.