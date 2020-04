Rufián reprocha al Gobierno la falta de diálogo y consenso: "¿Cuánto les importa la legislatura?"

“Son ya 47 días de alarma, sin diálogo, sin consensuar, sin coordinar, enterándonos de las cosas por las ruedas de prensa. Si nos hubieran llamado, les habríamos dicho que no tiene sentido ir a cortarse el pelo antes de ir a ver a tu madre”, ha esgrimido el diputado de ERC y portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, durante la sesión de control al Gobierno de este martes.

“¿Cuánto les importa la legislatura? ¿Les importa mucho, les importa poco, son conscientes de que la alternativa a no dialogar, a no informar, a no entenderse con nosotros es Torquemada, Abascal y sus colegas? Esa es la alternativa, los que consideran que comer es socialcomunista. Terminen el estado de alarma, retornen las competencias a las comunidades, y sobre todo, dialoguen”, le ha pedido a Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Rufián ha criticado en el Pleno de la Cámara Baja que la única fuente de información de la que disponen los parlamentarios sobre la desescalada haya sido la rueda de prensa que dio Sánchez este martes, algo que “debería hacer reflexionar al Gobierno si quiere mantener el espíritu de los 180 diputados de la moción de censura”.

Ribera le ha contestado que ha “tomado nota” y que espera acudir al Parlamento junto al titular de Sanidad, Salvador Illa, para “tener un debate e intercambio de impresiones a fondo” con los grupos parlamentarios sobre la desescalada. “Es crítico e importantísimo”, ha dicho, ya que tienen por delante “mucho que resolver”, y ha precisado que deben “ser conscientes y respetuosos” con el estado autonómico.

La vicepresidenta cuarta ha defendido que el “Plan para la Transición hacia una nueva normalidad” prima la seguridad sanitaria y establece un avance gradual entre las distintas etapas del desconfinamiento “para no correr riesgos”.

“Los territorios que cuentan con una base sólida para enfrentar la realidad sin ningún riesgo sanitario” podrán ir “más deprisa”, ha precisado.