Salvador Illa: "Madrid está tomando las medidas que hay que tomar"

Virginia Mayo / ASSOCIATED PRESS Salvador Illa, el pasado marzo, en una reunión sobre el coronavirus, en Bruselas.

Illa resta peso a la crítica lanzada ayer mismo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en una entrevista en la Cadena SER dijo que “algunas” autonomías debían “mejorar” los niveles de rastreo, aunque no citó a ninguna en particular. Sobre Madrid, reconoció que la situación le “preocupaba”, ya que están copando casi un tercio de los nuevos contagios de España.

El responsable de Sanidad ha aplaudido sin distinciones los esfuerzos de todas las comunidades autónomas por reforzar la Atención Primaria: “Estamos en cifras de 60 – 80 mil PCR diarios, el doble que hace meses”, ha indicado. Y es por este motivo, ha destacado, que la situación de España “no es distinta” a los países de su entorno. Según el ministro, hay que mirar los datos en su conjunto.

Actualmente la presión hospitalaria ronda el 6% e Illa indica que una “señal de preocupación sería alterar las operaciones programadas”. Un hecho que ha ocurrido en las últimas semanas en contados hospitales.

No es como en primavera

Illa ha afirmado que ya contemplaban que se iban a producir rebrotes y nuevos casos en la llamada “nueva normalidad” y ha apelado a la calma ante el incremento de positivos. En su opinión, aunque la situación es “preocupante”, no es comparable al escenario que había en marzo y abril. No obstante, ha pedido a las comunidades “extremar las medidas” para contener este aumento de casos, pues lo que no se puede permitir es “poner en riesgo el sistema sanitario”.