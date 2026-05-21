EE.UU retira las sanciones contra la relatora de la ONU para Palestina tras el varapalo judicial a Trump

El Gobierno de Estados Unidos ha retirado este miércoles las sanciones impuestas contra Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, apenas una semana después de que un juez federal de Washington suspendiera temporalmente las medidas impulsadas por la Administración de Donald Trump.

La decisión ha sido publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que ha eliminado oficialmente el nombre de Albanese de la lista de personas sancionadas, anulando así tanto las restricciones financieras como la prohibición de entrada en territorio estadounidense.

El movimiento supone un importante giro después de meses de enorme tensión entre Washington y la relatora italiana, muy crítica con la ofensiva israelí en Gaza y una de las voces internacionales más contundentes a la hora de pedir investigaciones por posibles crímenes de guerra.

El juez frenó las sanciones

El pasado 13 de mayo, un tribunal federal de Washington paralizó las medidas adoptadas por Trump en 2025 al considerar que podían ser inconstitucionales y vulnerar la libertad de expresión.

La familia de Albanese había denunciado además el fuerte impacto personal que estaban teniendo las sanciones. La relatora tiene vínculos familiares en Estados Unidos y, según alegaron sus abogados, las restricciones le impedían incluso acceder a su vivienda en Washington, donde reside su hija, ciudadana estadounidense.

La Administración Trump había sancionado a Albanese en julio de 2025 dentro del programa de medidas relacionadas con la Corte Penal Internacional (CPI), acusándola de promover acciones legales internacionales contra Israel y Estados Unidos.

Choque frontal con Trump por Gaza

Durante meses, Francesca Albanese se convirtió en uno de los grandes objetivos diplomáticos de la Casa Blanca por sus informes y declaraciones sobre Gaza.

La relatora pidió investigar posibles crímenes de guerra cometidos tanto por autoridades israelíes como estadounidenses durante el conflicto y denunció repetidamente la situación humanitaria en la Franja.

Washington llegó a acusarla de impulsar una especie de "guerra jurídica" contra aliados de Estados Unidos.

De hecho, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró todavía en febrero que Albanese utilizaba organismos internacionales para atacar políticamente a Washington e Israel.

Por eso la retirada de las sanciones supone también un revés político importante para la estrategia impulsada por Trump alrededor de Gaza y los organismos internacionales.