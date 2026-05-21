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EE.UU retira las sanciones contra la relatora de la ONU para Palestina tras el varapalo judicial a Trump

Un juez federal había suspendido las medidas al considerar que podían vulnerar la libertad de expresión y la Administración estadounidense ha terminado eliminando las restricciones contra Francesca Albanese.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
La relatora de la ONU para Palestinba, Francesca Albanese
La relatora de la ONU para Palestinba, Francesca AlbaneseBrian Lawless

El Gobierno de Estados Unidos ha retirado este miércoles las sanciones impuestas contra Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, apenas una semana después de que un juez federal de Washington suspendiera temporalmente las medidas impulsadas por la Administración de Donald Trump.

La decisión ha sido publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que ha eliminado oficialmente el nombre de Albanese de la lista de personas sancionadas, anulando así tanto las restricciones financieras como la prohibición de entrada en territorio estadounidense.

El movimiento supone un importante giro después de meses de enorme tensión entre Washington y la relatora italiana, muy crítica con la ofensiva israelí en Gaza y una de las voces internacionales más contundentes a la hora de pedir investigaciones por posibles crímenes de guerra.

El juez frenó las sanciones

El pasado 13 de mayo, un tribunal federal de Washington paralizó las medidas adoptadas por Trump en 2025 al considerar que podían ser inconstitucionales y vulnerar la libertad de expresión.

La familia de Albanese había denunciado además el fuerte impacto personal que estaban teniendo las sanciones. La relatora tiene vínculos familiares en Estados Unidos y, según alegaron sus abogados, las restricciones le impedían incluso acceder a su vivienda en Washington, donde reside su hija, ciudadana estadounidense.

La Administración Trump había sancionado a Albanese en julio de 2025 dentro del programa de medidas relacionadas con la Corte Penal Internacional (CPI), acusándola de promover acciones legales internacionales contra Israel y Estados Unidos.

Choque frontal con Trump por Gaza

Durante meses, Francesca Albanese se convirtió en uno de los grandes objetivos diplomáticos de la Casa Blanca por sus informes y declaraciones sobre Gaza.

La relatora pidió investigar posibles crímenes de guerra cometidos tanto por autoridades israelíes como estadounidenses durante el conflicto y denunció repetidamente la situación humanitaria en la Franja.

Washington llegó a acusarla de impulsar una especie de "guerra jurídica" contra aliados de Estados Unidos.

De hecho, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró todavía en febrero que Albanese utilizaba organismos internacionales para atacar políticamente a Washington e Israel.

Por eso la retirada de las sanciones supone también un revés político importante para la estrategia impulsada por Trump alrededor de Gaza y los organismos internacionales.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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