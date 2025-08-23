Al menos ocho personas, incluidos dos bebés, mueren por hambre y desnutrición en Gaza en las últimas 24 horas

Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq, un niño de un año y medio en la Ciudad de Gaza, pesa seis kilos por la desnutrición forzada por Israel.

Al menos ocho personas, incluidos dos bebés, han perdido la vida en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas a causa de la hambruna que la zona lleva sufriendo tras meses de bloqueo israelí a la llegada de suministros, según han afirmado este sábado fuentes médicas locales y ha confirmado EFE.

Estas muertes elevan a 281 el total de víctimas, de las cuales 114 son menores, desde que comenzó la ofensiva militar israelí, tal y como ha indicado el Ministerio de Sanidad de Gaza. Uno de los bebés fallecidos es Ghadeer Brika, de cinco meses, quien murió ayer en el Hospital Naser de Jan Yunis, al sur de Gaza, debido a una "desnutrición severa", según el doctor Ahmed.

A pesar de que la niña había nacido con atrofia y parálisis cerebral, su muerte se produjo por la falta de alimentos y suplementos nutricionales. Su padre, Ashraf Brika, declaró a la agencia Wafa que la pequeña "murió por falta de leche", tras intentar sin éxito conseguir fórmula infantil, esencial para la nutrición, en la zona devastada. La madre de Ghadeer, Sahar Salim Brika, de 31 años, también sufre desnutrición y no pudo alimentar a su hija.

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha pedido a la comunidad internacional que actúe contra el genocidio y el hambre, así como una ayuda más allá de sus declaraciones. "Enfatizamos que la instigación de la hambruna es solo un elemento en los capítulos del genocidio, que también incluye la destrucción sistemática del sector salud y otros sectores, las matanzas masivas y la política de erradicación generacional", defiende el comunicado. "Cientos de muertes podrían haberse evitado, y las vidas de miles están en juego", agrega finalmente.

Cabe destacar que hace apenas un día la ONU declaraba, por primera vez en Oriente Medio, que Gaza y sus alrededores están enfrentando una hambruna que afecta a más de medio millón de personas. Finalmente, Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, señaló que esta crisis alimentaria es "predecible y evitable" y está directamente relacionada con la intervención humana.

