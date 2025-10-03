'Bukelo' prohíbe el lenguaje inclusivo en las aulas de El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en una imagen de archivo durante la celebración del 72 certamen del concurso Miss Universo, en San José (El Salvador), en 2023.

Primero fueron los cortes de pelo que podrían llevar, con el objetivo de desterrar posibles estéticas de integrantes de pandillas o maras, pero ahora El Salvador ha vuelto a establecer otra prohibición en el ámbito de los centros educativos. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha dictado lo que se asemeja a una injerencia ideológica con el objetivo de salvaguardar el idioma español, pero también el "de proteger a la Primera Infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas". Queda prohibido el lenguaje inclusivo en las aulas salvadoreñas.

El mandatario de El Salvador lo ha anunciado este viernes, a través de varias publicaciones en su cuenta oficial de X -antes Twitter- en las que ha detallado que "hoy giré la instrucción para prohibir el llamado 'lenguaje inclusivo' en todos los centros educativos públicos y dependencias de nuestra institución", adelantando también que esa orden abarca a todo el territorio nacional salvadoreño.

"Con esta medida, de estricto cumplimiento a nivel nacional, garantizamos el buen uso de nuestro idioma en todo material y contenido", subraya el mismo Bukele que nombró ministra de Educación a una capitana general del Ejército, Karla Trigueros, quien está cumpliendo con el programa conservador educativo de Bukele, en el que se advierten tintes autoritarios. Por ejemplo, además de establecer esas cribas para comprobar que el alumnado no lleva cortes de pelo prohibidos, también ha puesto a los niños a entonar cada mañana el himno con sus pertinentes oraciones a la bandera.

Prohibidos todos los formatos de lenguaje inclusivo: ni '@' ni 'x' y ni si quiera el 'todos y todas'

La propia instrucción, que firma la capitana -en realidad, capitán, o eso firma ella en el documento- Trigueros pone el foco sobre lo que tachan de una "deformación lingüística", pero explicando que entrará dentro de esta concepción cualquiera que "aluda a la ideología de género". Un término recurrentemente empleado por la ultraderecha a escala mundial y de aquellos mandatarios que reclaman dar la 'batalla cultural' con la izquierda.

Con todo, en el texto se señalan ejemplos del lenguaje inclusivo que han quedado prohibidos tras la rúbrica de la instrucción. Alude directamente a formatos conocidos como el popular uso de arrobar (@) para sustituir las vocales o la variante de la 'x', pero también cuestiona usos más extendidos y con amplia aceptación como la fórmula "todos y todas". Así, la orden recoge expresamente "palabras como 'amigue, compañere, niñe, todas y todos, alumn@, jóvenxs, nosotrxs'".

Además del alcance nacional, Triguero también fija que esta prohibición afecta a "los materiales, recursos y libros que se deriven de esta cartera de Estado" y que impera sobre "comunicaciones formales como circulares, documentos administrativos, correspondencia...".