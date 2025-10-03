Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
'Bukelo' prohíbe el lenguaje inclusivo en las aulas de El Salvador
Global

Global

'Bukelo' prohíbe el lenguaje inclusivo en las aulas de El Salvador

El mandatario Nayib Bukele justifica la medida con el objetivo de garantizar "el buen uso" del idioma y proteger a pequeños y jóvenes "de injerencias ideológicas".

Antón Parada
Antón Parada
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en una imagen de archivo durante la celebración del 72 certamen del concurso Miss Universo, en San José (El Salvador), en 2023.Héctor Vivas/Getty Images

Primero fueron los cortes de pelo que podrían llevar, con el objetivo de desterrar posibles estéticas de integrantes de pandillas o maras, pero ahora El Salvador ha vuelto a establecer otra prohibición en el ámbito de los centros educativos. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha dictado lo que se asemeja a una injerencia ideológica con el objetivo de salvaguardar el idioma español, pero también el "de proteger a la Primera Infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas". Queda prohibido el lenguaje inclusivo en las aulas salvadoreñas.

El mandatario de El Salvador lo ha anunciado este viernes, a través de varias publicaciones en su cuenta oficial de X -antes Twitter- en las que ha detallado que "hoy giré la instrucción para prohibir el llamado 'lenguaje inclusivo' en todos los centros educativos públicos y dependencias de nuestra institución", adelantando también que esa orden abarca a todo el territorio nacional salvadoreño.

"Con esta medida, de estricto cumplimiento a nivel nacional, garantizamos el buen uso de nuestro idioma en todo material y contenido", subraya el mismo Bukele que nombró ministra de Educación a una capitana general del Ejército, Karla Trigueros, quien está cumpliendo con el programa conservador educativo de Bukele, en el que se advierten tintes autoritarios. Por ejemplo, además de establecer esas cribas para comprobar que el alumnado no lleva cortes de pelo prohibidos, también ha puesto a los niños a entonar cada mañana el himno con sus pertinentes oraciones a la bandera.

Prohibidos todos los formatos de lenguaje inclusivo: ni '@' ni 'x' y ni si quiera el 'todos y todas'

La propia instrucción, que firma la capitana -en realidad, capitán, o eso firma ella en el documento- Trigueros pone el foco sobre lo que tachan de una "deformación lingüística", pero explicando que entrará dentro de esta concepción cualquiera que "aluda a la ideología de género". Un término recurrentemente empleado por la ultraderecha a escala mundial y de aquellos mandatarios que reclaman dar la 'batalla cultural' con la izquierda.

Con todo, en el texto se señalan ejemplos del lenguaje inclusivo que han quedado prohibidos tras la rúbrica de la instrucción. Alude directamente a formatos conocidos como el popular uso de arrobar (@) para sustituir las vocales o la variante de la 'x', pero también cuestiona usos más extendidos y con amplia aceptación como la fórmula "todos y todas". Así, la orden recoge expresamente "palabras como 'amigue, compañere, niñe, todas y todos, alumn@, jóvenxs, nosotrxs'".

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

Además del alcance nacional, Triguero también fija que esta prohibición afecta a "los materiales, recursos y libros que se deriven de esta cartera de Estado" y que impera sobre "comunicaciones formales como circulares, documentos administrativos, correspondencia...".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 