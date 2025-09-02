Corea del Norte observa el plan de los ejércitos de EEUU y Corea del Sur y decide expandir sus capacidades nucleares

Kim Jong-un se prepara para intimidar. El líder supremo de Corea del Norte ha movida ficha recientemente, y lo ha hecho con la intención de mandar un mensaje tanto a EEUU como a Corea del Sur, a los que acusó el pasado 18 de agosto de querer "iniciar una guerra". Estas declaraciones respondieron a las maniobras militares llevadas a cabo por ambos países en verano.

"Los crecientes lazos militares entre Estados Unidos y Corea del Sur y su demostración de fuerza son la manifestación más obvia de su deseo de iniciar una guerra ", afirmó Kim Jong-un a la agencia de noticias de Pyongyang, KCNA.

Ante este escenario y teniendo en cuenta la postura del máximo mandatario norcoreano, la postura de su país ha sido clara: dar un paso hacia adelante en el campo de las armas nucleares. Así, reivindicó "un cambio radical y rápido en la teoría y práctica militares" y ordenó "una rápida expansión de la energía nuclear".

Sin embargo, ni sus vecinos del sur ni Estados Unidos se sintieron amedrentados. Prueba de ello fueron las maniobras militares conjuntas que llevaron a cabo después de este anuncio de Kim Jong-un, con la intención de que su alianza sea lo más fuerte y preparada posible en caso de conflicto armado con Pyongyang. Las maniobras durarán once días.

Sin embargo, las intenciones del presidente surcoreano, Lee Jae-myung parecen ser muy contrarias a la confrontación, al menos si se atiende a sus palabras. Según declaró el mandatario coreano desde Seúl, pretende "respetar" el sistema político de su vecino del norte y avanzar en la confianza militar bilateral, aunque no parece que Corea del Norte vaya a recoger el guante al otro lado de la frontera.

Hay que recordar que Lee ocupa la presidencia del gobierno coreano tras el escándalo que para muchos fue definido como un intento de golpe de estado de su predecesor conservador, Yoon Suk-yeol, mucho más beligerante con Corea del Norte.

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur destituye definitivamente a Yoon por su ley marcial Lo han decidido por unanimidad. El país deberá celebrar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días.

