Corea del Sur dice "basta" y revela su plan de misiles para responder a Corea del Norte

Se acelera la carrera armamentística en la península de Corea. Corea del Sur ha anunciado que en los próximos meses desplegará un misil balístico que poseerá una ojiva convencional de 8 toneladas. De hecho, ha sido apodado como 'el monstruo' debido a su tamaño.

En concreto, el nuevo misil balístico surcoreano recibe el nombre de Hyunmoo-5 y ha sido diseñado para destruir búnkeres subterráneos situados en Corea del Norte que podrían albergar armas nucleares.

En una entrevista con Yonhap, la principal agencia de noticias de Corea del Sur, el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, ha informado de que el misil Hyunmoo-5 ha comenzado a fabricarse en serie.

Según ha señalado Ahn Gyu-back, el objetivo de la industria armamentística de Corea del Sur es incrementar de manera significativa la producción del misil y poder desplegarlo antes de que finalice el año 2025.

El ministro de Defensa de Corea del Sur ha destacado que el país debe contar con una cifra considerables de misiles Hyunmoo-5 para así poder conseguir un "equilibrio del terror" ante el desarrollo continuo de misiles nucleares por parte de Corea del Norte.

"Dado que Corea del Sur es miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear y no puede poseer armas nucleares, creo firmemente que debemos disponer de una cantidad considerable de misiles Hyunmoo-5 para lograr un equilibrio de terror", ha afirmado el ministro.

En ese sentido, Ahn Gyu-back ha advertido de que los servicios de inteligencia han detectado movimientos cerca de una base de lanzamiento norcoreana que sugieren que el misil balístico intercontinental Hwasong-20 podría lanzarse a finales de año.

No obstante, el ministro de Defensa surcoreano ha subrayado que, pese a que ese misil balístico intercontinental "probablemente sea capaz" de alcanzar EEUU, Corea del Norte no dispone de las tecnologías que posibilitan a los misiles reentrar en la atmósfera terrestre o transportar múltiples ojivas nucleares.