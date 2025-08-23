Crisis en el gobierno neerlandés: cuatro ministros y secretarios de Estado dimiten por el bloqueo interno de medidas contra Israel

Este viernes, cuatro ministros y cuatro secretarios de Estado del gobierno neerlandés, que ha estado en funciones desde junio, anunciaron su dimisión en medio de un profundo bloqueo dentro de la coalición. La razón de la ruptura, según recoge EFE, se encuentra en la falta de acuerdo sobre la implementación de medidas contra Israel, las cuales consideran "necesarias" ante la crisis humanitaria en Gaza y la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania.

El primer ministro de Exteriores, Caspar Veldkamp, fue el primero en dimitir, señalando la "resistencia interna" en el gabinete hacia la adopción de medidas más firmes respecto a la situación en Gaza y Cisjordania. "Me voy a casa a escribir una carta de dimisión", afirmó. "No tengo suficiente confianza en que, en las próximas semanas, meses o el próximo año, si se quiere, pueda actuar de manera adecuada como ministro de Asuntos Exteriores. Si se me limita tanto el espacio para llevar a cabo mi propia política y marcar el rumbo que considero necesario", afirmó.

El viceprimer ministro y líder del partido NSC, Eddy Van Hijum, apoyó la postura de Veldkamp y criticó la falta de disposición dentro del gabinete para apoyar una postura más firme contra Israel. "Las acciones del gobierno israelí chocan frontalmente con los tratados internacionales. Hace falta trazar una línea", advirtió.

Además de Veldkamp, dimitieron los ministros encargados de las carteras de Interior, Educación y Sanidad, así como varios secretarios de Estado. La crisis se desató tras la propuesta de Veldkamp de adoptar medidas adicionales contra Israel, algo que no fue coordinado con los otros miembros del gabinete, con los partidos VVD y BBB, que se oponen a un endurecimiento de la postura del gobierno frente a Israel.

El gabinete neerlandés había convocado una reunión para discutir posibles nuevas sanciones contra Israel, incluida una propuesta de prohibir la importación de productos provenientes de asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania. Sin embargo, los miembros de VVD y BBB consideran que esta medida va "demasiado lejos".

Veldkamp había sido un crítico constante de las políticas israelíes, incluyendo su rechazo al polémico plan de expansión de asentamientos cerca de Jerusalén Este, al que calificó como "una violación del derecho internacional". También había tomado medidas a nivel europeo, promoviendo la suspensión de acuerdos comerciales con Israel por su agresión en Gaza.