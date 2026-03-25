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Delcy Rodríguez participa en un foro económico en Miami que clausurará Donald Trump
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Delcy Rodríguez participa en un foro económico en Miami que clausurará Donald Trump

Bajo el título de 'El nuevo orden en América Latina', el programa expone que se abordará "cómo pueden identificarse, financiarse y aumentarse las oportunidades para apoyar un crecimiento sostenido y compartir beneficios entre inversores y la región".

Antón Parada
Antón Parada
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de EEUU, Donald Trump; en sendas imágenes de archivo.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de EEUU, Donald Trump; en sendas imágenes de archivo.Getty Images

'Miami me lo confirmó'. Nueva pista de que la figura de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está siendo normalizada y ganando mayor influencia en el propio territorio de EEUU y, sobre todo, en el ámbito económico y de las inversiones empresariales. La mujer que se aupó al poder después del secuestro, por parte del Ejército estadounidense, del presidente venezolano Nicolás Maduro participa este miércoles en un foro económico en Miami (Florida).

No se trata de un evento cualquiera, sino del foro FII Priority, que también contará con la intervención de otros mandatarios extranjeros y expertos del ámbito económico, como el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, o el ministro de Finanzas de Arabia Saudí, Mohamed bin Abdulá al Yadaan o una decena de empresarios. Se celebra en el Hotel Faena de Miami Beach hasta el próximo viernes. 

Y otra pista de que no se corresponde con una cita cualquiera pasa por la persona encargada de clausurar el foro. Una muy ligada a Miami y a la propia Florida, pero que todavía guarda más relación con el hecho de que Rodríguez pasase de ser vicepresidenta de Maduro a presidenta encargada en una etapa en la que Washington tutela la extracción y venta del petróleo venezolano. El presidente Donald Trump.

Un panel en el que se abordará "cómo pueden identificarse, financiarse y aumentarse las oportunidades"

Delcy Rodríguez participa en un panel sobre América Latina que lleva por título 'El nuevo orden en América Latina'. Respecto a lo que se abordará en dicho panel, el programa reseña que se tratará "cómo pueden identificarse, financiarse y aumentarse las oportunidades para apoyar un crecimiento sostenido y compartir beneficios entre inversores y la región".

Antón Parada
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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