Delcy Rodríguez participa en un foro económico en Miami que clausurará Donald Trump

'Miami me lo confirmó'. Nueva pista de que la figura de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está siendo normalizada y ganando mayor influencia en el propio territorio de EEUU y, sobre todo, en el ámbito económico y de las inversiones empresariales. La mujer que se aupó al poder después del secuestro, por parte del Ejército estadounidense, del presidente venezolano Nicolás Maduro participa este miércoles en un foro económico en Miami (Florida).

No se trata de un evento cualquiera, sino del foro FII Priority, que también contará con la intervención de otros mandatarios extranjeros y expertos del ámbito económico, como el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, o el ministro de Finanzas de Arabia Saudí, Mohamed bin Abdulá al Yadaan o una decena de empresarios. Se celebra en el Hotel Faena de Miami Beach hasta el próximo viernes.

Y otra pista de que no se corresponde con una cita cualquiera pasa por la persona encargada de clausurar el foro. Una muy ligada a Miami y a la propia Florida, pero que todavía guarda más relación con el hecho de que Rodríguez pasase de ser vicepresidenta de Maduro a presidenta encargada en una etapa en la que Washington tutela la extracción y venta del petróleo venezolano. El presidente Donald Trump.

Un panel en el que se abordará "cómo pueden identificarse, financiarse y aumentarse las oportunidades"

Delcy Rodríguez participa en un panel sobre América Latina que lleva por título 'El nuevo orden en América Latina'. Respecto a lo que se abordará en dicho panel, el programa reseña que se tratará "cómo pueden identificarse, financiarse y aumentarse las oportunidades para apoyar un crecimiento sostenido y compartir beneficios entre inversores y la región".