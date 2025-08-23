Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Despiden al jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono después de dudar de la eficacia de los ataques contra Irán
Despiden al jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono después de dudar de la eficacia de los ataques contra Irán

Afirmó que el impacto de la campaña había sido "limitado".

La directora de la Agencia de Seguridad Nacional, Tulsi Gabbard, y el hasta ahora jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, el general Jeffrey KruseEuropa Press

El jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, el general Jeffrey Kruse, ha sido despedido por el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, por sus declaraciones sobre la ofensiva estadounidense contra las instalaciones nucleares de Irán realizada el pasado junio. 

Y es que, mientras la Casa Blanca declaraba que los bombardeos habían sido de gran éxito, la evolución inicial de la agencia del Pentágono (de la cual hizo eco este periódico) concluyó que la campaña había tenido un impacto "limitado". 

-Noticia en ampliación-

