Donald Trump define a Benjamin Netanyahu como un "héroe de guerra": "Supongo que yo también lo soy"

"Un héroe de guerra". Así definió anoche el presidente estadounidense, Donald Trump, a su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu. Lo hizo durante una entrevista en el podcast que dirige un amigo de ambos mandatarios, el republicano Mark Levin. Pero para Trump no solo el primer ministro de Israel es un "héroe de guerra", sino también él mismo. "Es un héroe de guerra porque trabajamos juntos. Es un héroe de guerra, supongo que yo también lo soy. A nadie le importa, pero yo también lo soy", dijo Trump para celebrar a continuación que fue él quien tomó la decisión de enviar los aviones que bombardearon las instalaciones nucleares iraníes.

Toda la entrevista fue una suerte de alfombra de gala dispuesta para el plácido paseo del presidente de Estados Unidos, quien antes de retratarse como un "héroe de guerra" presumió también de haber detenido "seis guerras". "Me encanta detener guerras", comentó. Es el leitmotiv que ahora colma el más reciente argumentario de la Casa Blanca. Lo de las seis guerras lo dijo ya a comienzos de la semana, poco antes de la reunión que mantuvo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y varios líderes europeos. En julio, Trump aseguró que había puesto fin a una guerra por cada mes de Presidencia. La afirmación, cuanto menos, es sesgada.

Cuando el medio Axios trató de confirmar con el Gobierno estadounidense los conflictos a los que se refería el presidente, comprobó que, a pesar de haber logrado algunos "avances diplomáticos", "dos de los acuerdos que aparecen en la lista de la Casa Blanca se retoman a su primer mandato y en uno de ellos (entre Etiopía y Egipto) no se firmó ningún acuerdo". Además, muchos de los conflictos a los que hacen referencia "no se han resuelto completamente, y las guerras en Ucrania y Gaza continúan a pesar de sus promesas de ponerles fin".

En la conversación con Levin, Trump no solo alardeó de haber puesto fin a los conflictos, sino que también se jactó de haber "recuperado a todos los rehenes" israelíes rescatados tras los ataques del 7 de octubre de 2023. "Los recuperé, trabajé con tu amigo Bibi [el apodo de Netanyahu]", apostilló Trump, quien tildó al primer ministro de Israel como "un buen hombre" al que "están tratando de meter en la cárcel". Además de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra, Netanyahu enfrenta en su país acusaciones por corrupción.

Las alabanzas de Trump hacia Netanyahu se han producido el mismo día en el que se ha sabido que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aprobó el plan para tomar y ocupar la totalidad de la ciudad de Gaza.

También este martes, la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, aseguró que "hay motivos razonables para creer que Estados Unidos es cómplice de crímenes internacionales y que los Estados de la Unión Europea están violando flagrantemente sus obligaciones internacionales y regionales de proteger y respetar los derechos humanos". "La era de la impunidad", resumió Albanese.