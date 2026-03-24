EEUU prevé desplegar 3.000 soldados en Oriente Medio para reforzar su ofensiva contra Irán

Personal del Ejército de EEUU en la base de Al Udeid, en Qatar, durante la visita de Donald Trump en 2025

EEUU prepara sus próximos pasos en Irán y más allá. El Pentágono ya ultima el despliegue de 3.000 soldados de una división aerotransportada de élite en Oriente Medio como medida de refuerzo en su ofensiva contra Teherán.

La medida, que adelanta The Wall Street Journal y posteriormente por Reuters, ambos citando a dos altos mandos militares, no implica, empero, el despliegue terrestre de esas tropas en Irán, el tan temido "botas sobre el terreno" que ni siquiera Trump aprueba en estos momentos.

El amplio contingente de la 82 División Aerotransportada abre, en todo caso, el abanico de opciones y acciones a Trump ante Irán, en el marco de una ofensiva que un aliado clave de Washington como es Arabia Saudí quiere que no decaiga.

En la zona del Golfo, EEUU cuenta con numerosas bases con personal e infraestructura militar en países aliados, algunos de los cuales se convirtieron en los primeros objetivos iraníes a modo de respuesta a la ofensiva del 28 de febrero.

En las últimas horas y, siempre bajo un constante duelo de relatos, Trump habría abierto la puerta al diálogo, dando un plazo de cinco días de supuesta tregua en busca de un acuerdo con Teherán, mismo que la parte iraní rechaza. De cumplirse el plazo sin acuerdo alguno, el presidente de EEUU advertía de que los bombardeos se retomarían "con toda la fuerza".

Este mismo martes, Trump ha preferido no hacer mención al asunto en otra comparecencia en la Casa Blanca. Allí sí ha presumido de los éxitos "nunca vistos" de su "operación militar" y hasta adelantaba que los nuevos líderes iraníes "nos han dado un regalo", sin querer precisar de qué se trata.