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EEUU prevé desplegar 3.000 soldados en Oriente Medio para reforzar su ofensiva contra Irán
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EEUU prevé desplegar 3.000 soldados en Oriente Medio para reforzar su ofensiva contra Irán

La medida, adelantada por The Wall Street Journal, no implicaría la entrada de tropas estadounidenses en territorio iraní, una medida que Trump sigue sin aprobar ante las críticas y las dudas en EEUU.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Personal del Ejército de EEUU en la base de Al Udeid, en Qatar, durante la visita de Donald Trump en 2025
Personal del Ejército de EEUU en la base de Al Udeid, en Qatar, durante la visita de Donald Trump en 2025Win McNamee vía getty images

EEUU prepara sus próximos pasos en Irán y más allá. El Pentágono ya ultima el despliegue de 3.000 soldados de una división aerotransportada de élite en Oriente Medio como medida de refuerzo en su ofensiva contra Teherán.

La medida, que adelanta The Wall Street Journal y posteriormente por Reuters, ambos citando a dos altos mandos militares, no implica, empero, el despliegue terrestre de esas tropas en Irán, el tan temido "botas sobre el terreno" que ni siquiera Trump aprueba en estos momentos. 

El amplio contingente de la 82 División Aerotransportada abre, en todo caso, el abanico de opciones y acciones a Trump ante Irán, en el marco de una ofensiva que un aliado clave de Washington como es Arabia Saudí quiere que no decaiga. 

En la zona del Golfo, EEUU cuenta con numerosas bases con personal e infraestructura militar en países aliados, algunos de los cuales se convirtieron en los primeros objetivos iraníes a modo de respuesta a la ofensiva del 28 de febrero.

En las últimas horas y, siempre bajo un constante duelo de relatos, Trump habría abierto la puerta al diálogo, dando un plazo de cinco días de supuesta tregua en busca de un acuerdo con Teherán, mismo que la parte iraní rechaza. De cumplirse el plazo sin acuerdo alguno, el presidente de EEUU advertía de que los bombardeos se retomarían "con toda la fuerza".

Este mismo martes, Trump ha preferido no hacer mención al asunto en otra comparecencia en la Casa Blanca. Allí sí ha presumido de los éxitos "nunca vistos" de su "operación militar" y hasta adelantaba que los nuevos líderes iraníes "nos han dado un regalo", sin querer precisar de qué se trata. 

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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