El amigo de Putin se apoya en un país europeo para escalar en la producción de armas

La defensa mundial está en plena revolución, en buena parte por la invasión rusa de Ucrania. Mucho miedo, mucho gasto... y un momento ideal para conocer el verdadero potencial del material, eso también.

Se ha visto que los equipos rusos ya no se pueden adquirir con facilidad, por las sanciones internacionales y porque su industria de defensa se centra en casa, y los de Estados Unidos tampoco son ya la panacea, así que los ojos se vuelven ahora hacia Francia. Ya no es sólo el país de confianza para las compras europeas, sino también para gigantes como India. Los franceses y su Rafale M han salido victoriosos de la lucha para el nuevo equipamiento del país asiático.

Los estadounidenses seguramente no estarán contentos con la elección hecha por los indios en los últimos días, que han comenzado a comprar aviones para equipar sus dos portaaviones. Esta vez no será el famoso y ampliamente publicitado F/A-18E Super Hornet, que era lo esperado. Los galos han ganado en esta carrera armamentista, de miles de millones de dólares. Sensible.

La elección de la India debería recaer ahora en un proveedor francés, según informa también el portal especializado Opex360, que logró obtener detalles de las negociaciones que Francia e India llevan a cabo en las últimas semanas. Según esa información, el contrato final se firmará en abril, cuando el ministro de Defensa francés, Sebastian Lecornu, visite la India, y el comprador pretende pagar hasta 7.000 millones de dólares por 26 Rafale Ms.

El Rafale M emergió como el favorito luego de un proceso de evaluación competitivo que lo enfrentó al Boeing F/A-18 Super Hornet de fabricación estadounidense, un hecho que quedó claro tras unas pruebas recientes realizadas en 2022 en una instalación en Goa. Estas máquinas, y no sus homólogas estadounidenses, reemplazarán a los MiG-29K rusos actualmente en servicio en la India, que resultaron ser "máquinas bastante desafortunadas" para sus compradores.

"Su historia operativa ha estado marcada por desafíos. Los problemas de mantenimiento plagan la flota, con informes de frecuentes retrasos en el mantenimiento y escasez de piezas de repuesto que aparecieron ya en 2017”, recuerda el sitio web militar búlgaro la historia de los aviones rusos en el servicio indio.

Ya no les gustan los aviones rusos

La paciencia de los indios con los equipos rusos terminó en 2020, cuando el Contralor y Auditor General realizó una auditoría que reveló que solo el 60 por ciento de los equipos eran suministrados por empresas rusas. Los aviones estaban operativos. Los MiG 29K restantes estaban en reparaciones o en tierra debido a retrasos en la entrega de piezas de repuesto. Por lo tanto, decidieron agradecer a los rusos y recurrir a proveedores más confiables.

Según los expertos, su elección recayó en Francia y no en EEUU, no sólo por el comportamiento algo extraño actual de Estados Unidos y la incertidumbre relacionada con dicho proveedor, sino también porque India ya opera algunos aviones de la familia francesa Rafale. Ya tiene en su inventario el Rafale C y el Rafale B, y pedir otra máquina de esta serie podría resultar muy beneficioso.

"El avión comparte alrededor del 80% de sus componentes con sus homólogos de la Fuerza Aérea, lo que podría agilizar el mantenimiento y reducir los costos para la India, que ya opera 36 aviones Rafale, entregados entre 2019 y 2022 en virtud de un acuerdo de 9.000 millones de dólares", escribe el portal búlgaro.

Además del avión Rafale M, India ha adquirido modernos misiles Meteor de largo alcance, así como misiles antibuque Exocet. Los aviones franceses prestarán servicio en los portaaviones indios INS Vikramaditya (construido en Rusia) e INS Vikrant (autóctono).