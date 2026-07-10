El aviso que Israel ha trasladado a EEUU sobre Trump: un supuesto nuevo plan de Irán para asesinarlo

Donald Trump vuelve a estar en el centro de una alerta de seguridad vinculada a Irán. Según ha revelado The Wall Street Journal, Israel ha compartido con Estados Unidos información de inteligencia que apunta a la existencia de un supuesto nuevo plan iraní para asesinar al presidente estadounidense.

La información, citada por el diario estadounidense a través de fuentes conocedoras del asunto, habría sido trasladada recientemente a las autoridades de Washington, aunque por el momento no han trascendido detalles sobre la naturaleza del supuesto complot ni sobre quiénes estarían detrás de él.

La revelación llega en un momento especialmente delicado para las relaciones entre ambos países, marcadas por una nueva escalada militar y diplomática durante las últimas semanas.

Trump ya reconoció que sigue siendo un objetivo

La información publicada por el periódico coincide con unas declaraciones realizadas por el propio Trump apenas un día antes.

Durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, el presidente estadounidense admitió que continúa siendo un objetivo para sectores del régimen iraní y aseguró que hay personas en el país que buscan atentar contra su vida.

Trump vinculó directamente esas amenazas a la muerte del general iraní Qasem Soleimani, abatido en enero de 2020 en un ataque con drones ordenado por Estados Unidos durante su primer mandato.

La eliminación de Soleimani, considerado una de las figuras más influyentes de la Guardia Revolucionaria iraní, provocó una de las mayores crisis entre Washington y Teherán de las últimas décadas y sigue siendo un elemento central en la narrativa de confrontación entre ambos países.

Un precedente que ya acabó en los tribunales

No es la primera vez que las autoridades estadounidenses denuncian presuntos planes relacionados con Trump.

En 2024, el Departamento de Justicia acusó a un ciudadano paquistaní de intentar reclutar colaboradores para ejecutar un supuesto plan de asesinato contra el entonces candidato republicano.

En aquel momento, Irán rechazó de forma tajante cualquier implicación y negó las acusaciones formuladas por Washington.

Un momento de máxima tensión

La nueva alerta llega además en un contexto especialmente volátil.

Estados Unidos e Irán atraviesan uno de los momentos más tensos de los últimos años después de los recientes ataques estadounidenses contra objetivos iraníes y la posterior respuesta de Teherán contra instalaciones norteamericanas en la región.

La situación se ha agravado todavía más tras el colapso de la tregua alcanzada semanas atrás. Trump ha dado por terminado el marco de entendimiento que había servido para rebajar temporalmente las hostilidades, mientras ambas partes continúan intercambiando acusaciones y amenazas.

Por ahora, ni la Casa Blanca ni el Gobierno iraní han confirmado públicamente la información publicada por The Wall Street Journal. Pero la noticia añade un nuevo elemento de preocupación a la ya compleja relación entre Washington y Teherán y vuelve a situar la seguridad personal de Trump en el foco internacional.