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El aviso que Israel ha trasladado a EEUU sobre Trump: un supuesto nuevo plan de Irán para asesinarlo
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El aviso que Israel ha trasladado a EEUU sobre Trump: un supuesto nuevo plan de Irán para asesinarlo

Un informe de inteligencia compartido por las autoridades israelíes apunta a una presunta amenaza contra el presidente estadounidense en plena escalada de tensión entre Washington y Teherán.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
El presidente estadounidense, Donald Trump, en una imagen de archivo.
El presidente estadounidense, Donald Trump, en una imagen de archivo.REUTERS/Nathan Howard

Donald Trump vuelve a estar en el centro de una alerta de seguridad vinculada a Irán. Según ha revelado The Wall Street Journal, Israel ha compartido con Estados Unidos información de inteligencia que apunta a la existencia de un supuesto nuevo plan iraní para asesinar al presidente estadounidense.

La información, citada por el diario estadounidense a través de fuentes conocedoras del asunto, habría sido trasladada recientemente a las autoridades de Washington, aunque por el momento no han trascendido detalles sobre la naturaleza del supuesto complot ni sobre quiénes estarían detrás de él.

La revelación llega en un momento especialmente delicado para las relaciones entre ambos países, marcadas por una nueva escalada militar y diplomática durante las últimas semanas.

Trump ya reconoció que sigue siendo un objetivo

La información publicada por el periódico coincide con unas declaraciones realizadas por el propio Trump apenas un día antes.

Durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, el presidente estadounidense admitió que continúa siendo un objetivo para sectores del régimen iraní y aseguró que hay personas en el país que buscan atentar contra su vida.

Trump vinculó directamente esas amenazas a la muerte del general iraní Qasem Soleimani, abatido en enero de 2020 en un ataque con drones ordenado por Estados Unidos durante su primer mandato.

La eliminación de Soleimani, considerado una de las figuras más influyentes de la Guardia Revolucionaria iraní, provocó una de las mayores crisis entre Washington y Teherán de las últimas décadas y sigue siendo un elemento central en la narrativa de confrontación entre ambos países.

Un precedente que ya acabó en los tribunales

No es la primera vez que las autoridades estadounidenses denuncian presuntos planes relacionados con Trump.

En 2024, el Departamento de Justicia acusó a un ciudadano paquistaní de intentar reclutar colaboradores para ejecutar un supuesto plan de asesinato contra el entonces candidato republicano.

En aquel momento, Irán rechazó de forma tajante cualquier implicación y negó las acusaciones formuladas por Washington.

Un momento de máxima tensión

La nueva alerta llega además en un contexto especialmente volátil.

Estados Unidos e Irán atraviesan uno de los momentos más tensos de los últimos años después de los recientes ataques estadounidenses contra objetivos iraníes y la posterior respuesta de Teherán contra instalaciones norteamericanas en la región.

La situación se ha agravado todavía más tras el colapso de la tregua alcanzada semanas atrás. Trump ha dado por terminado el marco de entendimiento que había servido para rebajar temporalmente las hostilidades, mientras ambas partes continúan intercambiando acusaciones y amenazas.

Por ahora, ni la Casa Blanca ni el Gobierno iraní han confirmado públicamente la información publicada por The Wall Street Journal. Pero la noticia añade un nuevo elemento de preocupación a la ya compleja relación entre Washington y Teherán y vuelve a situar la seguridad personal de Trump en el foco internacional.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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