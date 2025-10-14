'El pacificador' va a por Ucrania: Trump anuncia ahora una reunión con Zelenski

El presidente Donald Trump espera a los líderes para la foto de familia tras firmar el acuerdo sobre Gaza en Sharm el Sheij (Egipto), el 13 de octubre de 2025.

Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha encantado el baño de aplausos mundial que le ha llegado por impulsar una salida negociada para Gaza, comprometiendo a Hamás y a Israel. Así que, en la nube del éxito y en las nubes porque estaba ya en su Air Force One, el republicano ha lanzado un nuevo anuncio: el viernes recibirá al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca. El pacificador pretende sembrar más, a ver si le dan el Nobel.

Tras ser preguntado por los periodistas que lo acompañan de regreso a Washington desde Oriente Medio, el mandatario declaró que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, podría ayudarle con "otro" conflicto, como poner fin a la invasión rusa de Ucrania. Ankara fue el sido mediador entre las dos partes en los primeros contactos, justo tras las primeras semanas de la invasión, en febrero de 2022, que se rompieron rápido.

Ahora, desde el retorno de Trump a la Casa Blanca, en enero, se ha relanzado el proceso de diálogo, pero el magnate no ha logrado arrastrar al ruso Vladimir Putin. Aunque se vieron este verano en en Alaska y parecía que se impulsaba el proceso, el Kremlin no acaba de comprometerse con las exigencias de EEUU, ni siquiera con una tregua inicial de 30 días planteada por Trump.

El norteamericano ha llegado a la conclusión de que Putin está dilatando el proceso mientras sus tropas avanzan sobre el terreno, especialmente en el este, y ha empezado a sentirse molesto por los capotazos del ruso. Quizá ahora se ponga más serio con él, quizá ahora sea más generoso con Zelenski, a quien de inicio apartó incluso de las negociaciones, como si no fuera su territorio y su soberanía el que está en juego.

El anuncio de la reunión se produjo pocas horas después de que Trump advirtiera a Rusia que podría autorizar el envío de misiles Tomahawk a Kiev si Moscú no detiene su ofensiva. Estos misiles de largo alcance serían capaces de alcanzar objetivos dentro del territorio ruso, lo que elevaría de forma significativa el nivel de apoyo militar estadounidense a Ucrania.

Durante una reunión en Kiev con la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, Zelenski afirmó ayer que la defensa aérea y las capacidades de largo alcance estarán entre los temas principales de sus conversaciones en Washington. "Los temas principales serán la defensa aérea y nuestras capacidades de largo alcance, para mantener la presión sobre Rusia", dijo el ucraniano.

También adelantó que también planea reunirse con representantes de empresas de defensa y energía, así como con miembros del Congreso estadounidense. Según explicó, su objetivo será conseguir un mayor apoyo para proteger las redes eléctricas y de gas del país, severamente dañadas por los bombardeos rusos.

La visita de Zelenski a la Avenida de Pensilvania llega después de lo que describió como una llamada telefónica "muy productiva" con Trump el domingo. Justo después de ella llegó el aviso sobre los misiles. Putin había advertido previamente que la entrega de misiles de largo alcance a Kiev "perjudicaría gravemente las relaciones entre Moscú y Washington".

Zelenski se sumará a una delegación ucraniana que ya se encuentra en territorio estadounidense, encabezada por la primera ministra Yulia Svyrydenko, para llevar adelante conversaciones preliminares con funcionarios de la administración estadounidense y representantes del sector privado.

¿Cómo está el campo de batalla?

La visita de Zelenski también coincide con un nuevo aumento de los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana, en vísperas del invierno. El Servicio Estatal de Emergencias informó que los bombardeos más intensos de las últimas horas ocurrieron en los alrededores del puerto de Odesa, sobre el mar Negro, y en la región norteña de Chernihiv, donde una persona murió tras el impacto de drones y misiles.

Según varios analistas, Rusia busca paralizar el sistema eléctrico ucraniano y erosionar la moral pública en medio de las bajas temperaturas.

Durante su encuentro con Zelenski, Kaja Kallas reafirmó el compromiso europeo con Kiev y prometió mantener la presión diplomática y económica sobre el régimen de Putin. La diplomática estonia aseguró que confía en que las objeciones de Hungría al nuevo paquete de sanciones contra Rusia serán superadas, aunque reconoció que las negociaciones podrían extenderse más allá de la próxima cumbre de líderes de la UE.

“En cuanto a la financiación, las necesidades son enormes. Debemos ayudar a Ucrania a defenderse para no gastar aún más en la reparación de la infraestructura destruida”, declaró Kallas. “Somos 27 Estados miembros y 27 democracias, así que los debates llevan tiempo... Estoy segura de que, como antes, alcanzaremos una decisión", concluye.