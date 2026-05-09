El puente internacional más corto del mundo existe y está en Extremadura

El puente más pequeño del mundo está en España, en la comunidad de Extremadura. Según informa el Daily Express, bautizado como El Marco, este diminuto espacio mide solo tres metros de largo y cruza el arroyo Abrilongo, que es la frontera natural entre España y Portugal.

Tal y como reza la publicación, para identificar ambos países, el extremo portugués del puente tiene una inscripción de la letra P, mientras que en el lado español lleva la inscripción E. Concretamente, el modesto cruce une el pueblo de La Codosera, de la provincia de Badajoz, con El Marco de Portugal.

"Un viaje en el tiempo"

"Es la única forma de viajar en el tiempo". Como España y Potugal tienen una diferencia horaria de una hora, el cruce es la única forma de viajar en el tiempo: quienes crucen el puente verán cómo su reloj cambia una hora entera.

Según la información de Fascinating Spain, consultada por el medio de comunicación, el pequeño cruce fue construido por los habitantes locales hace siglos. De hecho, en la antigüedad, el puente no era más que un conjunto de tablones básicos de madera para cruzar el estrecho del cauce fluvial, pero con la financiación de la Unión Europea, se construyó uno nuevo en 2008. Dado su pequeño tamaño, solo se permite el paso de peatones y bicicletas.

Un puente "ignorado"

Según el diario británico, el puente ha sido ignorado por muchos ránkings, que a menudo otorgan el título de "el más corto" a un puente que cruza la frontera entre Estados Unidos y Canadá en la isla Zavikon. Sin embargo, el puente entre Portugal y España es al menos 13 pies (4 metros) más corto que su homólogo norteamericano, por lo que encabeza la clasificación.

En esta línea, muchos se han pasado por redes para subestimar la característica especial del puente fronterizo. Un usuario de Reddit expresó en una publicación recogida por el priódico inglés que "una vez crucé una tabla que se colocó sobre un arroyo en la frontera entre Reino Unido (Irlanda del Norte) y la República de Irlanda. ¡Eso ha sido mucho menos!".