En las redes sociales chinas se muestra la opinión de los usuarios ante los prisioneros de guerra chinos capturados: "¿Vale la pena?"

El pasado martes el mandatario ucraniano afirmó que había capturado a dos soldados chinos en el este de Ucrania, acompañando un video de uno de ellos como prueba. En las imágenes, el soldado relata a cámara su experiencia en el campo de batalla a través del inglés y del chino mandarín.

Ambos combatientes portaban en el momento de su captura sus respectivos pasaportes, que más tarde compartió el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), donde se observa que nacieron en las provincias chinas de Jiangxi y Henan.

A pesar de ello, la mayoría de ciudadanos chinos se han mostrado algo escépticos sobre la posible participación de soldados de China en la guerra de Ucrania. "¿Son chinos solo porque hablan chino mandarín?", cuestionó un usuario en un video de un noticiario estatal de Hong Kong en Douyin, el equivalente chino de la red social TikTok. "Los que hacen esto tienen mentalidad guerrera y van a matar", criticó otro de los usuarios.

Sin embargo, no todos los ciudadanos fueron tan benevolentes y algunos de ellos aprovecharon para cargar contra estos supuestos participantes de guerra, afirmando que se merecen la muerte. "Comportamiento personal. Solo dispárale", comentó otro. "Ejecución por pelotón de fusilamiento directamente sin piedad", subrayó otro.

Algunos de ellos cuestionaron si realmente merecía la pena participar en un conflicto ajeno a la propia nación. "¿Merece la pena?", escribió uno. "¿Qué clase de vida es ir a un lugar así? Ir al campo de batalla es un tipo de vida en la que debes matar a la gente si no te matan a ti. Este no es solo un acto forzado por el país o alguna fuerza, sino que se mata a la gente voluntariamente para ganarse la vida. El anfitrión debe entender que los piratas y bandidos también matan a la gente para ganarse la vida. ¿Puede el anfitrión decir que no es el caso?", se preguntó finalmente otro navegante.

