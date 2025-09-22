Francia y Reino Unido no achantan ante Israel y advierten de que le harán pagar las represalias

El mundo se prepara para un acontecimiento histórico esta semana, en un momento en el que cada jornada deja imágenes tan históricas como puede ser la magnitud de la invasión israelí sobre la Franja de Gaza. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) conforma la gran cita en la que distintos países acuden con el reconocimiento confirmado del Estado palestino o con la pretensión de hacerlo. Con todo, y como han hecho con todo aquel que realizó esa medida en el pasado, Israel ha lanzado una tormenta en la que se entremezclan críticas, lamentos, pero, sobre todo, amenazas.

Tel Aviv ha advertido de que pondrá trabas y de que no le temblará el pulso para cerrar embajadas o misiones diplomática de aquellos países que reconozcan al Estado palestino. Esta ha sido una constante a lo largo de los años y, además, entra en choque con el viejo conflicto por la ciudad de Jerusalén, que Israel quiere como capital y sede de las embajadas -algunos países lo reconocen como EEUU-. París y Londres, dos de las grandes potencias que acaban de dar el paso con Palestina, han advertido de que no piensan achantar a nada de lo que haga Israel. Eso incluye a la peor de las cartas que se reserva Benjamin Netanyahu, la anexión -totalmente ilegal a ojos del derecho internacional- de Cisjordania.

Los reconocimientos que se plantean cierran filas con la 'solución de los dos Estados', pero con una definición muy exacta del territorio palestino reconocido -el mismo que ha sido violado recurrentemente por Israel desde su establecimiento como Estado, mermándolo en gran medida-. Dicho Estado palestino debe comprender la Franja de Gaza -sin Hamás- y estar conectado de forma terrestre con Cisjordania -también ocupada ya-, con capital en Jerusalén este.

"Extrema firmeza" o "le he dejado claro al ministro...": ante la anexión de Cisjordania

En esa línea, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noel Barrot, ha dejado claro que "en ningún caso es su interés" el tener que llegar a un enfrentamiento con Israel, pero "si se toman ese tipo de medidas, responderemos con una extrema firmeza". Se refiere a la posibilidad de que Tel Aviv establezca represalias concretas contra París, en forma de medidas bilaterales, además de a los crecientes mensajes o alusiones del Gobierno israelí a que anexionarán ilegalmente Cisjordania en 'represalia' por el reconocimiento del Estado palestino. "Espero que no lleguemos hasta allí", ha zanjado Barrot.

"El Estado de Palestina significa el fin de Hamás y la seguridad para Israel" Jean-Noel Barrot, ministro francés de Exteriores

Además, el máximo responsable de la diplomacia gala ha dejado otro mensaje claro a los israelíes, el de que la solución de los Estados es la única vía realmente favorable para una convivencia pacífica entre ambos pueblos. "Nuestro análisis, nuestra convicción profunda es que el Estado de Palestina significa el fin de Hamás y la seguridad para Israel", ha destacado el titular de Exteriores francés. Estas declaraciones se producen escasas horas antes de una imagen poderosa, la del propio Emmanuel Macron tomando la palabra en Nueva York en el discurso de la primera jornada de la 80º asamblea general.

La otra gran potencia del G7 que se ha sumado, ayer domingo, al reconocimiento del Estado palestino ha sido Reino Unido. Lo ha hecho después de un fin de semana de gran proyección mediática, tras la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, en la que se produjo otra escena para la historia. La de Trump teniendo que escuchar, en boca del premier británico, Keir Starmer, que habría reconocimiento del Estado de Palestina.

"Le he dejado claro al ministro de Exteriores israelí que no deben hacer eso" Yvette Cooper, ministra de Exteriores de Reino Unido

Su ministra de Exteriores, Yvette Cooper, ya ha desvelado desde la Gran Manzana que han contestado a Israel sobre lo que ocurriría ante cualquier potencial represalia. Lo que incluye la anexión de Cisjordania. "Le he dejado claro al ministro de Exteriores israelí que no deben hacer eso, y le he dejado claro también que la decisión que hemos tomado es la mejor manera de respetar la seguridad tanto de Israel como de los palestinos", ha anunciado Cooper.

Cabe señalar que Israel también ha venido amenazando a España desde que anunció que reconocería al Estado palestino, una medida que se consumó junto a Irlanda y Dinamarca el pasado año. ¿En qué se tradujo la amenaza de Israel? Al poco tiempo atacaron precisamente la relación diplomática española-palestina, prohibiendo al Consulado General de España en Jerusalén que prestase servicio a los palestinos. También con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) -interlocutor pacífico reconocido con la mayor parte de la comunidad internacional y sin relación alguna con Hamás-.

