Guerra Ucrania en directo: Putin provoca la ira de los rusos con un "regalo" a Moscú

El teniente general ruso Apti Alaudinov, comandante de las fuerzas especiales 'Akhmat' y subdirector de la Dirección General Político-Militar del Ministerio de Defensa ruso, afirma que su unidad no hace prisioneros entre los combatientes extranjeros que luchan del lado de Ucrania.

"Nunca hemos capturado a un solo extranjero, es decir, no se nos asignó tal tarea desde el principio. No creo que los mercenarios extranjeros que vinieron a luchar contra nuestro país sean nuestros hermanos. No lo son bajo ninguna circunstancia", afirma en una reciente entrevista con RIA Novosti.