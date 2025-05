Guerra Ucrania Rusia en directo: la inteligencia ucraniana despliega sus drones para rescatar a soldados envenenados

El nuevo canciller de centroderecha de Austria, Christian Stocker, ha propuesto una visión estratégica para las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, subrayando la necesidad de mantener las sanciones actuales y prepararse para un escenario político sin Vladímir Putin al frente del Kremlin.

"Rusia no es solo Putin. Rusia seguirá estando allí cuando él ya no esté en el poder. Los líderes no permanecen para siempre", ha afirmado en una reciente entrevista con el periodista de Euronews Sandor Zsiros, en el marco del Congreso del Partido Popular Europeo (PPE). Considera que, aunque el actual presidente ruso representa una amenaza directa por sus campañas de desinformación y acciones desestabilizadoras, Europa debe pensar a largo plazo.