Guerra en Ucrania en directo: Rusia lanza más de 50 misiles en una nueva oleada de ataques

Ucrania no movilizará a mujeres



El nuevo proyecto de ley ucraniano sobre movilización militar no reclutará a mujeres ni introducirá un sorteo, según ha asegurado un legislador a última hora del lunes, un día antes de que el comité de seguridad del Parlamento votara sobre qué hacer con el proyecto.



"Puedo afirmar con rotundidad que no habrá sorteo de reclutas ni movilización de mujeres", declaró a la radiotelevisión pública ucraniana el vicepresidente de la Comisión parlamentaria de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia, Yehor Chernev.



Decenas de miles de hombres se presentaron voluntarios para luchar por Ucrania en los primeros meses tras la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, pero el entusiasmo ha decaído 22 meses después, lo que ha llevado Zelenski a considerar un nuevo proyecto de ley.



Pero los cambios propuestos en las normas sobre movilización del ejército, que permitirían a Kiev llamar a filas a un mayor número de personas y endurecer las sanciones contra la evasión del servicio militar, se han enfrentado a las críticas de la opinión pública y el comisario de Derechos Humanos del Parlamento afirmó que algunas de las propuestas eran inconstitucionales. "No habrá puestos inconstitucionales", aseguró Chernev.