Irán utilizó un satélite espía chino para atacar bases estadounidenses

Ilustración de un satélite sobre la bandera de China.

Irán adquirió secretamente un satélite espía chino, lo que le otorgó a la República Islámica una nueva capacidad para atacar bases militares estadounidenses en todo Oriente Medio durante la reciente guerra, ahora en precario armisticio, según ha informado el diario Financial Times esta madrugada.

El satélite TEE-01B, construido y lanzado por la empresa china Earth Eye Co., fue adquirido por la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica a finales de 2024 tras su lanzamiento desde China, según el informe, que cita documentos militares iraníes filtrados.

Los comandantes militares iraníes ordenaron al satélite que monitoreara importantes emplazamientos militares estadounidenses, indicó el periódico, citando listas de coordenadas con fecha y hora, imágenes satelitales y análisis orbitales. Las imágenes fueron tomadas en marzo, antes y después de los ataques con drones y misiles contra esas ubicaciones, según el FT.

La Casa Blanca, la CIA, el Pentágono, los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa de China, Earth Eye Co. y Emposat no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters, tratando de conocer si la información del rotativo es acertada.

Vigilado... y golpeado

Como parte del acuerdo, la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) obtuvo acceso a estaciones terrestres comerciales operadas por Emposat, un proveedor de servicios de control y datos satelitales con sede en Pekín y una red que se extiende por Asia, Latinoamérica y otras regiones, según el informe.

El satélite capturó imágenes de la Base Aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita los días 13, 14 y 15 de marzo, informó el Financial Times.

El 14 de marzo, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que aviones estadounidenses en la base habían sido alcanzados.

Según el informe, el satélite también monitoreó la Base Aérea Muwaffaq Salti en Jordania y ubicaciones cercanas a la base naval de la Quinta Flota de EEUU en Manama, Baréin, y el aeropuerto de Erbil, Irak, en torno a la fecha de los ataques reivindicados por la IRGC contra instalaciones en esas zonas.

La inteligencia estadounidense ha indicado repetidamente que empresas chinas podrían estar suministrando componentes para la producción militar de Teherán, incluyendo perclorato de sodio para cohetes de combustible sólido.

El papel de Pekín

China ha estado actuando durante décadas como el principal salvavidas económico y aliado estratégico del régimen teocrático, comprando el 80% de su petróleo y proporcionando componentes críticos para sus cohetes.

Pekín, ante la operación Furia Épica, ha adoptado una postura dual: busca posicionarse como mediador diplomático mientras se beneficia estratégicamente del desgaste de EEUU, consolidando su influencia en la región. Además, ya se está posicionando para reconstruir la infraestructura regional tras el conflicto.

Pese a todo, su poder es tal que ha sido reclamado como un impulsor de una paz duradera, por ejemplo, por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. "Se me antoja muy difícil encontrar otros interlocutores", dijo ayer mismo, tras verse sobre el terreno con el presidente chino, Xi Jinping.