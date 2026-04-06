Israel asegura haber atacado e inhabilitado la mayor planta de gas natural de Irán y del mundo

Nuevo ataque que amenaza con escalar aún más la tensión en Oriente Medio y en Oriente Próximo. Israel ha vuelto a bombardear la mayor planta de extracción de gas natural de Irán y del mundo, las instalaciones de South Pars que Teherán explota y gestiona conjuntamente con Catar, uno de los mayores aliados de EEUU en la región.

Según ha informado este lunes el propio ministro de Defensa israelí, Israel Katz, la aviación de las IDF ha atacado la planta petroquímica localizada en la ciudad de Asaluyeh, en el que puede considerarse el mayor ataque a infraestructura estratégica y energética desde el inicio de los ataques a finales de febrero. Concretamente, Katz ha señalado que las instalaciones han quedado "inhabilitadas".

"Esto representa un duro golpe económico para el régimen iraní, con pérdidas de decenas de miles de millones de dólares", ha valorado el titular de Defensa de Israel, pero subrayando que esas instalaciones representan "aproximadamente el 50% de la producción petroquímica iraní", pero que junto a las otras instalaciones atacadas anteriormente se ha visto comprometido el 85% de las exportaciones gasísticas iraníes.

Irán confirma el bombardeo

La confirmación por parte de las autoridades iraníes no ha tardado en llegar, de la mano de uno de los medios de comunicación a los que suele recurrir la Guardia Revolucionaria de Irán, en este caso la agencia Fars. Según su crónica, "hace unos minutos se han oído varias explosiones procedentes del complejo petroquímico de Pars Sur, en la ciudad de Asaluyeh".

Con todo, en esa información se refieren al ataque como un ataque conjunto entre Israel y EEUU, pero no hay confirmación de que la infraestructura haya quedado inhabilitada.