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Juan Carlos, mecánico cubano de 56 años: "En una crisis como esta, el coche de carbón es la mejor opción que tenemos"
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Juan Carlos, mecánico cubano de 56 años: "En una crisis como esta, el coche de carbón es la mejor opción que tenemos"

Ha logrado que su coche funcione con carbón vegetal, un combustible mucho más barato y abundante en Cuba en estos momentos que la gasolina.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
Imagen de archivo de un repostaje de combustible en Cuba.
Imagen de archivo de un repostaje de combustible en CubaAKlion - Andrey Kryukov vÍa Getty Images

Desde que el pasado 3 de enero, EEUU intervino militarmente en Venezuela y apartó del poder, por medio de una detención, a Nicolás Maduro, Cuba está sufriendo una gravísima crisis energética.

El país presidido por Donald Trump ha cortado el suministro de petróleo venezolano a Cuba y, además, ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que intente abastecer de crudo a la isla.

Ante esta complicada situación, la gasolina se encuentra estrictamente racionada en el país. De hecho, el producto, en el mercado negro, se vende a un precio de 8 dólares por litro, una cifra que sextuplica el precio oficial.

No obstante, Juan Carlos Pino, un mecánico cubano de 56 años, está tratando de ponerle solución a esa escasez de combustible a través de la 'creación' de un coche que funciona con carbón.

Tal y como recoge la agencia de noticias Reuters, el mecánico ha modificado su Fiat Polski de 1980 (fabricado en Polonia) y ha logrado que funcione con carbón vegetal, un combustible mucho más barato y abundante en Cuba en estos momentos.

"Necesitamos movilidad, necesitamos poder sembrar"

Respecto a su vehículo modificado y a la falta de suministro de gasolina en Cuba, el mecánico cubano ha destacado que "en una crisis como esta, el coche de carbón es la mejor opción que tenemos".

Juan Carlos Pino no piensa detenerse tras conseguir que su coche funcione con carbón vegetal. Tiene en su cabeza llevar ese mismo sistema a un tractor. "Necesitamos movilidad, necesitamos poder sembrar", ha subrayado el mecánico de 56 años.

El depósito especial de combustible (con capacidad para 60 litros) desarrollado por Pino va soldado en la parte trasera del Fiat Polski y ha sido construido íntegramente con chatarra y objetos reciclados.

En cuanto a su funcionamiento, desde Reuters detallan que el carbón se quema dentro de un tanque de propano modificado, sellado con la tapa de un transformador. El filtro está hecho con una jarra de leche de acero inoxidable rellena de ropa vieja.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
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Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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