La foto de lo que Trump le enseñó a Zelenski y que tiene a muchos dudando de si es real

Trump y Zelenski, el 18 de agosto de 2025 en la Casa Blanca.

Un saludo con un gesto un tanto paternalista, un traje sin corbata, cartas de las primeras damas... La reunión de Trump y Zelenski de este lunes en la Casa Blanca, celebrada tras la del viernes del primero con Putin en Alaska, ha dejado muchos microdetalles. Y también una fotografía de lo más llamativa.

La ha compartido en su cuenta de x (Twitter) Margo Martin, miembro del equipo de comunicación del mandatario estadounidense.

"El presidente Trump mostrando al presidente Zelenski y al presidente Macron su gorra de '4 años más", ha escrito junto a la instantánea, en la que los mandatorios aparecen junto a unos expositores con gorras llenas de lemas electorales, como el famoso Make America Great Again, y demás merchandising.

"Acabar la visita por la tienda de recuerdos", han bromeado algunos usuarios de redes sociales. En X muchos le están preguntando a la inteligencia artificial de la plataforma, Grok, si es una imagen real, a lo que ésta responde tanto que podría ser generada con IA o editada como que es cierta. La cadena Fox la ha compartido en sus redes:

Hace una semana, la televisión de Azerbaiyán compartió el momento en el que Trump le mostró sus gorras al presidente de ese país, Ilham Aliyev; en concreto, una en la que ponía "Trump 2028".