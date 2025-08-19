La foto de lo que Trump le enseñó a Zelenski y que tiene a muchos dudando de si es real
La ha compartido una persona de su equipo de comunicación.
Un saludo con un gesto un tanto paternalista, un traje sin corbata, cartas de las primeras damas... La reunión de Trump y Zelenski de este lunes en la Casa Blanca, celebrada tras la del viernes del primero con Putin en Alaska, ha dejado muchos microdetalles. Y también una fotografía de lo más llamativa.
La ha compartido en su cuenta de x (Twitter) Margo Martin, miembro del equipo de comunicación del mandatario estadounidense.
"El presidente Trump mostrando al presidente Zelenski y al presidente Macron su gorra de '4 años más", ha escrito junto a la instantánea, en la que los mandatorios aparecen junto a unos expositores con gorras llenas de lemas electorales, como el famoso Make America Great Again, y demás merchandising.
"Acabar la visita por la tienda de recuerdos", han bromeado algunos usuarios de redes sociales. En X muchos le están preguntando a la inteligencia artificial de la plataforma, Grok, si es una imagen real, a lo que ésta responde tanto que podría ser generada con IA o editada como que es cierta. La cadena Fox la ha compartido en sus redes:
Hace una semana, la televisión de Azerbaiyán compartió el momento en el que Trump le mostró sus gorras al presidente de ese país, Ilham Aliyev; en concreto, una en la que ponía "Trump 2028".