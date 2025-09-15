"Cuando las barbas de tu vecino...": La ultraderecha alemana triplica sus votos en el estado más poblado

Manifestación ultra de AfD y contramanifestación por la democracia en Düsseldorf (Alemania), el 14 de septiembre de 2025.

La Unión Demócrata Cristiana (CDU, por sus siglas en alemán) de centro-derecha se ha convertido en el partido más votado en las elecciones locales de Renania del Norte-Westfalia, el estado más poblado de Alemania, según las primeras proyecciones de la cadena pública WDR, que colocan al partido del canciller, Friedrich Merz, como ganador de los comicios con más de un tercio de los votos emitidos.

La CDU lideraría así los resultados electorales con el 33,7 por ciento de los votos, seguido por el Partido Socialdemócrata (SPD), con un 22,1%, y la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD), en tercer lugar con alrededor del 15% de los votos. Pero en este último dato está la clave más estremecedora de esta cita con las urnas: los ultras avanzan, triplicando aproximadamente su apoyo en el estado occidental en comparación con hace cinco años.

Asimismo, los Verdes han sufrido fuertes pérdidas, cayendo casi siete puntos porcentuales hasta el 13,1%, mientras que el Partido Democrático Libre (FDP) ha perdido dos, quedándose en el 3,5% de los votos. Por contra, Die Linke (La Izquierda) ha mejorado un punto y medio sus resultados, obteniendo un 5,5%.

Según la WDR, la participación ha sido del 58,5%, significativamente superior a la de las elecciones locales de 2020 (51,9%).

Celebración con alerta roja

El líder parlamentario de la CDU, Jens Spahn, ha afirmado que los resultados refuerzan tanto al partido regional como a la coalición federal de Merz. "El buen resultado en Renania del Norte-Westfalia es la recompensa al buen trabajo sobre el terreno. Pero también supone un impulso para la coalición en Berlín", ha declarado Spahn a la agencia de noticias alemana dpa.

Asimismo, el primer ministro del estado, Hendrik Wüst, también de la CDU, ha expresado su preocupación por el auge de la AfD, ya que el partido de extrema derecha ha triplicado aproximadamente su porcentaje de votos en comparación con hace cinco años.

"Este resultado debe hacernos reflexionar y no nos permite dormir tranquilos, ni siquiera a mi partido, que ha ganado estas elecciones de forma tan clara", ha subrayado Wüst a la cadena pública ARD, advirtiendo de que el pronunciado avance de la AfD supone un problema para la coalición federal de Merz.

Por su parte, los copresidentes del SPD, Bärbel Bas y Lars Klingbeil, han expresado su decepción por el resultado de las elecciones locales del domingo en el estado más poblado del país. "Es cierto que no hemos podido frenar la tendencia a la baja", ha declarado Bas a WDR.

"Por supuesto, los resultados no me hacen feliz", ha señalado tras las primeras proyecciones, que situaban al SPD en torno al 22% de los votos en todo el estado federado

Al contrario, el codirigente de la AfD, Tino Chrupalla, ha calificado el resultado de su partido como un éxito, destacando que "las primeras previsiones sugieren que la AfD ha triplicado sus votos".

"Esto es un gran éxito para nosotros. Felicitaciones a todos nuestros representantes electos, tanto actuales como nuevos. Somos un partido popular y todos tenemos una gran responsabilidad por Alemania", ha celebrado a través de la red social X.