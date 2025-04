Las frases que ayudan a comprender el papado de Francisco: "Yo no quería ser papa"

La noticia de la muerte del papa Francisco ha dejado al mundo cristiano en un inmenso luto. Con su deceso, la Iglesia se despide de uno de los pontificados más progresistas que se recuerda en el Vaticano. Quedan así, múltiples sermones y palabras que lo respaldan y que definen la vida y el papado del argentino Jorge Mario Bergoglio, el primer papa americano y jesuita. Aquí va un repaso por los más polémicos y destacados de sus posicionamientos.

"Yo no quería ser papa"

En la primavera de 2013, Francisco estrenó su papel creando sensaciones. Pocos días después del cónclave que lo nombró papa, durante una audiencia con estudiantes de colegios jesuitas, explicó que él nunca quiso ocupar el puesto de líder supremo de la Iglesia Católica.

"Yo no he querido ser papa", respondió el Pontífice en junio de ese mismo año a la pregunta que le había formulado un niño, y en una declaración recogida por la cadena británica BBC.

"Como me gustaría una iglesia pobre... y para los pobres"

Desde el primer momento, el papa Francisco quiso mandar un mensaje claro al mundo. Quería una iglesia más austera y al servicio de los necesitados. De ahí que escogiera su nombre como Pontífice en honor a Francisco de Asís, fundador de la orden de los franciscanos.

"Francisco era un hombre pobre. Cómo me gustaría que la iglesia fuese pobre... y para los pobres", señaló en su primera rueda de prensa. "A mí me duele ver a un sacerdote o una monja con un automóvil de último modelo. Ellos deben cumplir con su voto de pobreza", dijo en otra ocasión, en una palabras recogidas por la cadena británica.

"Algunos piensan que para ser buenos católicos debemos reproducirnos como conejos, pero ¡no!"

En muchas ocasiones, el papa se ha mostrado en contra de la teoría de "creced y multiplicaos" que siempre se ha atribuido al catolicismo. "Dios te da los medios, sé responsable. Algunos creen, y disculpen la palabra, que para ser buenos católicos debemos ser como conejos. ¡No! Paternidad responsable", argumentó en una rueda de prensa en enero de 2015.

"Abusar de niños es una enfermedad"

"Abusar de niños es una enfermedad, y debemos esforzarnos más en la selección de los candidatos que quieren ser sacerdotes", aseveró Francisco en febrero de 2017 en conversación con la revista La Civilta Cattolica.

El Pontífice siempre mostró su rechazo e impulsó una serie de reformas, no sólo para evitar estas conductas, sino para avanzar en la reparación de las víctimas. "Esto es además de mi vergüenza, nuestra vergüenza, por la incapacidad de la Iglesia durante tanto tiempo de ponerlos en el centro de sus preocupaciones", reiteró durante una audiencia papal en 2021.

"Una persona que piensa en construir muros, no es un cristiano"

Cuando Donald Trump comenzó su primera candidatura presidencial, prometió construir un muro en la frontera entre EEUU y México para cortar la migración desde los países del sur a Estados Unidos. Los líderes mundiales respondieron rápidamente a la propuesta. Entre ellos, el papa Francisco.

"Una persona que quiere construir muros, cualquier muro, y no construir puentes, no es un cristiano. Eso no está en los evangelios", critico el Pontífice. "No debemos ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados".

Si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?"

Probablemente, uno de los posicionamientos que más polémica ha generado en el seno de la Iglesia ha sido su respaldo a la comunidad LGTBI.

Tales afirmaciones quedaron opacadas en diciembre de 2023. Tras autorizar la bendición a las parejas del mismo sexo, fue enfático en señalar que no debía confundirse con el sacramento del matrimonio, puesto que la homosexualidad, aseguró, es "un pecado".

"Esto no es una guerra. Es una crueldad"

Francisco ha sido realmente crítico con Israel desde el comienzo de la Guerra en la Franja de Gaza en octubre de 2023. Sobre todo, con la muerte de niños. Como líder de la Iglesia Católica, urgió a que se investigara a Tel Aviv por haber cometido genocidio durante el conflicto.

"Ayer fueron bombardeados niños. Esto no es una guerra. Es una crueldad", dijo el recién fallecido papa, tras un bombardeo israelí que causó la muerte de 25 menores en Gaza.