Los aranceles de Trump vuelven a la casilla de salida: qué supone la detención de la guerra comercial de EEUU

Varapalo para Donald Trump. Un tribunal federal de Estados Unidos ha dado una orden que trastoca por completo la hoja de ruta del presidente norteamericano. El Tribunal de Comercio ha dado un enorme revés a los planes de la nueva Administración con la aplicación de aranceles generalizados.

Desde el pasado 2 de abril, día que el mandatario republicano definió como el Día de la liberación, dio el pistoletazo de salida para iniciar una guerra comercial con unos gravámenes aplicados a China, México, Canadá, Europa, China, entre muchos otros países.

Aunque ya había dado varias prórrogas a Europa y a China para negociar con Estados Unidos acuerdos comerciales que beneficiaran al país que lidera, la pasada semana subió una marcha en su presión a la Comisión Europea y anunció un impuesto del 50% que entraría en vigor a partir del 1 de junio.

Al igual que hizo en sus anteriores anuncios, Trump terminó cogiendo cable y esta semana decidió un poco más de cuartelillo a los aranceles retrasando los aranceles hasta el próximo 9 de julio. Pero lo que no se esperaba era que la justicia entraría de lleno en sus planes.

La ilegalidad de los aranceles

La noticia que la Casa Blanca no esperaba saltó este miércoles. Un tribunal federal de EEUU ha ordenado suspender la mayor parte de los aranceles globales de Trump al asegurar que se extralimitó en sus funciones.

La justicia ha declarado "ilegal" que las medidas anunciadas a principios de abril se hicieron saltándose el Congreso. El fallo afecta de lleno a los gravámenes aplicados a China, México y Canadá que la administración norteamericana puso en marcha para combatir la entrada de fentanilo y la llegada de migrantes al país.

La postura del Tribunal de Comercio Internacional estadounidense ha obligado a detener los aranceles del 30% sobre el gigante asiático, los gravámenes del 25% sobre algunos bienes procedentes de México y Canadá, además de los aranceles globales del 10%.

"Todo el sistema de aranceles del Día de la Liberación y otros aranceles de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) es ilegal y está prohibido por una orden judicial permanente", apunta el escrito.

El tribunal federal tacha de "inconstitucional" que haya eludido el paso del paquete de medidas por el Congreso y ha ordenado un plazo de 10 días naturales para que las órdenes administrativas pueden hacer efectiva "la medida cautelar permanente".

El fallo fue escrito por un panel de tres jueces de este tribunal, designados por los expresidentes Ronald Reagan, Barack Obama y el actual inquilino de la Casa Blanca en su primer mandato, en respuesta a una demanda del centro independiente Liberty Justice Center.

La Casa Blanca recurrirá la decisión

La primera reacción de la Casa Blanca no se hizo esperar. El portavoz Kush Desai aseguró que presentaría un recurso contra la sentencia, defendiendo la necesidad de los gravámenes porque los déficits comerciales han "creado una emergencia nacional que ha diezmado las comunidades estadounidenses".

"No les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional", justificó, antes de recordar que los compromisos de Donald Trump siguen vigentes.

"El presidente Trump se comprometió a priorizar a Estados Unidos, y la Administración está comprometida a utilizar todos los recursos del poder ejecutivo para abordar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense", defendió.

Horas más tarde de su pronunciamento, el Gobierno estadounidense tomó cartas en el asunto y este mismo jueves ha presentado un escrito ante el Tribunal de Apelaciones para tratar de revertir la situación.

Vuelta a la casilla de salida

El Gobierno de China no ha celebrado la paralización de los aranceles de Estados Unidos porque considera que "no hay ganadores" de la guerra comercial. "China ha expresado en repetidas ocasiones su posición sobre el asunto de los aranceles. No hay ganadores en una guerra arancelaria o comercial", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning.

Pekín cree que "el proteccionismo daña los intereses de todas las partes" y "es impopular". Una reacción que llega tras la reacción positiva de los mercados chinos. Las bolsas del mercado asiático respondieron con subidas. Al cierre de la sesión de este jueves, los dos principales parqués de la China continental, los de Shanghái y Shenzhen, presentaban repuntes del 0,7 % y el 1,24 %, respectivamente.

Desde España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado este jueves que "la decisión de los tribunales americanos de ayer es importante porque afecta a esos aranceles generalizados".

"A ese 10 % generalizado que no debemos olvidar que no tiene que ser el punto de partida de la negociación, sino que el punto de partida tiene que ser la situación previa a la imposición de estos aranceles", ha señalado en encuentro con los medios de comunicación.

"La Unión Europea tiene la mano tendida, por supuesto, pero no debemos tampoco olvidarnos de que en caso de que no seamos capaces de llegar a un acuerdo, tenemos las herramientas necesarias para proteger a nuestras industrias y a nuestros trabajadores", ha destacado.

"Una postura bastante rotunda"

José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea, explica al HuffPost que el tribunal ha adoptado "una postura bastante rotunda que anula este tema de los aranceles". Pese a las malas noticias para la Casa Blanca, considera que también puede ser una nueva oportunidad para que Trump siga con su discurso habitual.

"Esta decisión hasta le puede venir bien a Trump porque es una válvula de escape para decir que los jueces son muy malvados y muy poco americanos y que le han puesto trabas en el camino", explica.

Para José Manuel Corrales, "lo que dice la resolución judicial es lo que todos sabíamos". "Esto no es una competencia del Poder Ejecutivo y donde se tiene que contar con el Poder legislativo no se ha contado”, defiende.

El experto cree que su impresión es que la medida de la justicia servirá a la Administración estadounidense para decir que "lo de los aranceles sale mal por culpa de que no le dejan desarrollar esta estrategia desarrolladora para meter a todos los países en pintura”.

José Manuel Corrales resalta un dato del crecimiento de Estados Unidos en el último trimestre. "La realidad es que la guerra arancelaria ya había fracasado. En el cuarto trimestre de 2024, la economía había crecido el interanual del PIB al 2,4% y, en el primer trimestre de 2025, ha decrecido al 0,3%. Esto es gravísimo, porque se ha perdido tres puntos en un solo trimestre", añade.

El experto defiende que "el daño en la economía global ya está hecho" y se muestra escéptico a que Trump frene su proyecto, porque "sabe que está triunfando con poca resistencia". "Quien sale a medio y largo plazo fortalecida de esta guerra arancelaria es China. A Europa se le han visto las costuras y hay elementos que debilitan su posición", recalca.

