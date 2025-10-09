Los rusos descubren que Ucrania está copiando sus trucos de guerra tras verles drones señuelos

Un incendio en un edificio de apartamentos residenciales debido al ataque de un dron ruso en Járkov (Ucrania)

Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, los drones se han convertido en uno de los principales protagonistas sobre el campo de batalla. De hecho, una de las tácticas más utilizadas por Rusia para poder tener éxito atacando territorio ucraniano ha sido lanzar drones señuelos que 'confundan' a las defensas aéreas.

Sin embargo, las fuerzas ucranianas también han aprendido ese truco, y Rusia ha descubierto recientemente que Ucrania también está recurriendo a los drones señuelos para ganar efectividad en sus ofensivas.

En ese sentido, dos fuentes militares ucranianas anónimas han confirmado a Euromaidan Press que, efectivamente, las tropas ucranianas están usando drones señuelo para debilitar las defensas aéreas rusas.

En concreto, esos drones actúan como señuelos al hacer que las defensas aéreas disparen contra ellos. Esa estrategia da tiempo a que los drones con ojivas reales sobrevuelen el espacio aéreo enemigo mientras las defensas aéreas se recargan.

Ese truco permite que Ucrania pueda causar daños en objetivos estratégicos como fábricas armamentísticas, bases militares o refinerías situados en el interior del territorio ruso. Al respecto, cabe destacar que un reciente ataque ucraniano, en el que probablemente se habrá utilizado esa estrategia, ha conseguido inutilizar el 40% de una de las refinerías más grandes de Rusia (una muy mala noticia para Putin ante la actual crisis de combustible que padece el país).

Rusia cuenta con una gran desventaja al respecto: la gran extensión de su territorio. Esa circunstancia hace que la protección completa del país sea prácticamente imposible, lo que hace que la defensa aérea cuente con lagunas que las fuerzas ucranianas están sabiendo aprovechar con acciones como la del lanzamiento de los citados drones señuelos.

Por otro lado, según han indicado las mencionadas fuentes militares ucranianas a Euromaidan Press, las fuerzas ucranianas también están haciendo uso de sus drones señuelos con el objetivo de que Rusia desperdicie vehículos aéreos no tripulados de un solo uso al intentar interceptarlos.