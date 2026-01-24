Kyrylo Budanov, negociador de paz de Ucrania: "Cuanto más funcionaban las sanciones, más Rusia caía en manos de China”

Desde el pasado lunes 19 hasta este viernes 23 de enero se celebró en Davos, Suiza, el Foro Económico Mundial 2026, en el cual se reunieron más de 3.000 personas de alto nivel del sector empresarial y gubernamental.

En representación del gobierno ucraniano, Kyrylo Budanov, hizo presencia en dicho evento. Según un artículo publicado por el medio especializado en la cobertura de Ucrania, Euromaidan, el negociador de paz del gabinete liderado por el presidente Volodímir Zelenski, afirmó que "cuanto más funcionaban las sanciones, más Rusia caía en manos de China”.

La dependencia de Rusia

De esta manera, Budanov enfatiza en la dependencia económica que sufre Rusia con relación a China. A tal punto que según la publicación, Xi Jinping, la máxima autoridad china, mantiene activos a los rusos en la guerra contra Ucrania.

"Sin ellos, no habríamos podido fabricar ni un solo misil, y mucho menos un dron, y toda la economía se habría derrumbado hace mucho tiempo. Si lo hubieran querido, la guerra habría terminado hace mucho tiempo", confeso un miembro del Kremlin.

Según un informe del Banco de Finlandia, Rusia ahora paga un 87 % más que otros países por los mismos componentes chinos. El Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea complementa dicha información publicando que China representa el 57 % de las importaciones rusas , frente al 23 % antes de la invasión.

Rusia fue haciéndose sumiso gradualmente ante China, primero adquiriendo electrodomésticos, luego herramientas y maquinaria para posteriormente empezar a recibir armamento por parte de los asiáticos.

El factor que cambió la relación binacional

Durante muchos años, Rusia era uno de los proveedores principales de armamento para el ejército chino. Hoy en día la relación es totalmente inversa. "La cooperación ha pasado a un nuevo nivel: hay un intercambio de tecnologías militares, específicamente de Rusia a China", dijo Budanov.

