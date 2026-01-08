"Ni extraordinario ni irregular": Rodríguez normaliza los acuerdos comerciales con Trump pese a la captura de Maduro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste a su jura del cargo en la Asamblea Nacional, en Caracas, el 5 de enero de 2026.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sigue evitando la confrontación con Estados Unidos, pese a que le ha robado a su jefe, Nicolás Maduro. Con ello, cada vez más se afianza la idea de que es la elegida para pilotar la transición desde el chavismo en el país, dibujada ya desde la Casa Blanca y revelada a grandes rasgos ayer mismo.

Esta madrugada, la hasta ahora vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos del país caribeño ha defendido este miércoles que su país debe mantener relaciones con "todos los países de este hemisferio", una respuesta evasiva con la que sale al paso de la última revelación hecha por el mandatario norteamericano, Donald Trump, de un acuerdo por el que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo a EEUU, por valor de 2.000 millones de dólares. Lo anunció apenas cinco días después de llevarse de Caracas a Maduro y a su esposa, la abogada Cilia Flores. La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó ayer que sí, que negocia la venta de "volúmenes" de crudo a EEUU.

"Las relaciones económicas de Venezuela están diversificadas en distintos mercados en el mundo, como están diversificadas nuestras relaciones geopolíticas. Y así debe ser, es lo correcto. Venezuela debe tener relaciones con todos los países de este hemisferio, como las debe tener con Asia, con África, con Oriente Próximo, con Europa", ha declarado Rodríguez durante la sesión inaugural de la Asamblea Nacional para el período 2026-2031.

La dirigente ha sostenido, en cambio que, "quienes se han excluido" de estas relaciones con Caracas son aquellos que "se han prestado para agredir a nuestro país". "Venezuela no está en guerra. Venezuela es un país de paz que fue agredido por una potencia nuclear", ha señalado en alusión a la operación militar de Estados Unidos del pasado sábado. No ha ido más allá de enunciar lo evidente.

Rodríguez ha defendido las relaciones comerciales con Washington pero ha reconocido que el ataque a Caracas y posterior captura de Maduro ha dejado "una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia", pero insiste en que "hay ahorita mucho maniqueísmo sobre las relaciones Venezuela y Estados Unidos".

Al mismo tiempo ha considerado que "no es extraordinario ni irregular" que ambos países mantengan acuerdos en materia económica, alegando que "el 71% de las exportaciones venezolanas está concentrado en ocho países, y de ese 71%, el 27% el destino es Estados Unidos". O sea, que los negocios ya estaban aún en tiempos de Maduro y no se ve forzada a romperlos, pese a la acción del fin de semana, denunciada como una violación del derecho internacional.

"Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica esté muy bien determinada en contratos comerciales, esa es nuestra postura", expresó, además. Una frase que lleva doble mensaje: por el acuerdo con EEUU y por la información adelantada por ABC News de que la Administración estadounidense le ha comunicado que Venezuela deberá finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo.

En el mismo acto, la mandataria ha presentado al nuevo vicepresidente de Economía, Calixto Ortega, y ha reiterado el respaldo del Gobierno venezolano para impulsar la presencia de empresas venezolanas en mercados internacionales: "Los sectores productivos privados de Venezuela saben que cuentan con las políticas públicas de este Gobierno para seguir impulsando la diversificación de los mercados y garantizar que la producción nacional cruce nuestra frontera".

Vienen curvas

La nueva presidenta Rodríguez también alertó en su comparecencia de que su país vive momentos "muy delicados" y llamó por eso "a todos los factores políticos" a "sanar lo que han sido las consecuencias del extremismo y del fascismo en Venezuela".

"Hay que sanar esas heridas que tiene nuestra sociedad y la herida que dejó muy profunda en nuestro pueblo el ataque del 3 de enero, que fue impulsado, solicitado, apoyado y respaldado por el extremismo", indicó en sus declaraciones, transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En sus palabras resuena un mensaje para los suyos, los oficialistas descolocados por esta servidumbre a Washington tras el dolor del arresto de Maduro, y a la oposición, que ha sido por ahora desplazada de la toma de decisiones, pese a que buena parte de Occidente entiende que ganó de forma legítima las elecciones de 2024.

Por eso, Rodríguez pidió a los diputados "trabajar en unión nacional para que Venezuela, en este momento complejo de horas peligrosas, avance hacia un porvenir de desarrollo, de paz y de tranquilidad en soberanía para garantizar el futuro".

María Corina Machado, en su reaparición momentánea en Venezuela un día antes de la autoproclamación de Maduro en 2025. Alfredo Lasry vía Getty Images

"Absolutamente temporal"

Justo la líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró esta madrugada que el Gobierno de la presidenta encargada es "absolutamente temporal" e insistió en que su país está en un proceso hacia la "transición", tras la caída del sucesor de Hugo Chávez.

En una entrevista con el medio venezolano La Patilla, afirmó que la Administración de Rodríguez, no durará y llegará el momento de "desmantelar una estructura represiva y criminal". "Y el objetivo es que sea un proceso lo más corto, absolutamente lo más corto y rápido posible", añadió. "Este proceso es irreversible. Venezuela va a ser libre", defiende.

La exdiputada, quien salió en diciembre pasado de Venezuela para recibir el nobel de la Paz en Oslo después de casi un año en la clandestinidad, remarcó que el país está en una "fase antes de que avance la transición". Durante esta etapa, consideró, deben pasar una "serie de eventos", entre ellos la liberación de presos políticos, que la ONG Foro Penal cifra en 863 y que no han sido citados siquiera por Trump, su equipo o el de Rodríguez en todos estos días transcurridos.

El lunes, Trump, descartó una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días hasta que el país suramericano "recupere su salud".

Balance de muertos

Además, la noche deja otra novedad: el ministro de Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ha confirmado que el ataque ejecutado por EEUU en suelo venezolano ha dejado "hasta ahora" cien fallecidos y "otra cantidad parecida -dijo- de heridos". "Terrible el ataque contra nuestro país, eso es cierto, eso es una verdad, no lo va a tapar nadie", dijo el funcionario durante su programa regular, "Con el mazo dando", transmitido por la VTV.

Ya el domingo, el Gobierno de Cuba informó que 32 de sus militares destinados en Venezuela murieron en "acciones combativas" durante la operación.

En esa "cosa terrible", como la ha llamado, murieron "personas que nada tenían que ver en un conflicto", entre las que mencionó "civiles, mujeres que estaban en su casa" y que, afirmó, "fueron alcanzados por el impacto de las poderosísimas bombas lanzadas" contra Venezuela.

Este martes, informa EFE, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rindió homenaje en un funeral a 24 soldados que murieron en los ataques de Estados Unidos contra distintos puntos de Caracas y de tres estados cercanos a esta capital. Horas antes, el fiscal general, Tarek William Saab, había anunciado que tres funcionarios el Ministerio Público habían sido designados para investigar las que estimó como "decenas" de muertes, tanto de civiles como de militares, un número que, según el funcionario, aún contabilizan.