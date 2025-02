No sólo Rusia: el país que sigue el plan norcoreano y está construyendo armas nucleares para atacar Europa

El Consejo Nacional de Resistencia de Irán (NCRI), organización política con sede en Francia y opositora al régimen de los ayatolás, ha denunciado que Teherán está desarrollando armas nucleares con un alcance que puede llegar a Europa, utilizando un diseño norcoreano entregado a la República Islámica.

Esta información la ha publicado el diario británico The Telegraph, y en ella se detalla que estos misiles tendrían un alcance de 3.000 kilómetros. El NCRI ya ha desvelado en el pasado detalles defensivos de Irán, y ahora comparte datos que sostienen que es directamente la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) la está ampliando sus programas de armas en esta línea. Irán, hay que recordar, es uno de los principales socios de Rusia y le está suministrando armamento, sobre todo drones y misiles, en su invasión de Ucrania.

La comunidad internacional, con los controles reducidos por la ruptura del acuerdo nuclear con Irán, no ha confirmado aún que Teherán tenga poderío nuclear, más allá de un uso civil. Durante varios años, los los Mujahidines del Pueblo de Irán, el brazo armado de este grupo opositor, fue considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. No fue hasta 2012 y 2009, respectivamente, que dejaron de incluir a este grupo en la lista de actores no estatales terroristas.

El grupo de oposición en el exilio, liderado por liderado por Maryam Rajavi, afirma que se han utilizado dos emplazamientos camuflados como instalaciones de lanzamiento de satélites de comunicación para acelerar la producción de ojivas nucleares. Ambos están bajo el control de la Organización para la Investigación Avanzada de la Defensa (SPND), el brazo que intenta lograr armas nucleares para el régimen.

"Los mulás iraníes son maestros de la mentira, el engaño y la evasión. Durante más de dos décadas, han utilizado las negociaciones y la indulgencia de Occidente como medio para avanzar en su programa de armas nucleares, amenazando la paz y la estabilidad mundiales", dijo Soona Samsami, representante estadounidense del NCRI, al Telegraph.

"Teherán nunca ha sido tan débil y vulnerable como lo es hoy. El desesperado régimen iraní está acelerando el desarrollo de armas nucleares. Ahora es el momento de hacer que el régimen rinda cuentas por las matanzas internas, la incitación a la guerra en la región y el desarrollo de armas nucleares", añadió.

En el primer sitio, conocido como el sitio de misiles Shahrud, a unos 35 kilómetros de una ciudad del mismo nombre, los expertos de la SPND y de la Fuerza Aeroespacial del CGRI han estado trabajando en la producción de una ojiva nuclear capaz de ser instalada en un cohete Ghaem-100 de combustible sólido con un alcance de 3.000 kilómetros.

Los misiles con ese alcance permitirían a Irán lanzar ataques nucleares en el interior de Europa desde su territorio, tan lejos como Grecia y objetivos regionales como Israel, el archienemigo de Teherán. Ha habido al menos tres lanzamientos exitosos del cohete, que según el NCRI "mejora la capacidad del régimen para desplegar armas nucleares".

El CGRI también ha anunciado planes para probar cohetes Ghaem-105 más avanzados en los próximos meses. Las pruebas anteriores en el sitio se llevaron a cabo como lanzamientos de satélites, ya que los cohetes fueron descritos como "portadores de satélites" para ocultar el supuesto programa de misiles nucleares del régimen, siempre según los datos del NCRI.

Las imágenes satelitales muestran una gran plataforma de hormigón desde la que los vehículos de lanzamiento móviles pueden disparar los cohetes hacia el cielo. Cerca, hay grupos de edificios que se cree que se utiliza con fines de investigación. Un segundo sitio, situado a unos 70 kilómetros al sureste de la ciudad de Semnan, se está utilizando para desarrollar misiles Simorgh, un arma basada en diseños norcoreanos.

Los diseños son similares al UNHA-1 norcoreano, un cohete de 18 metros de altura, que Pyongyang dice que es un cohete desechable para transportar equipo al espacio.

Porciones significativas del sitio están ubicadas bajo tierra para ocultar el trabajo de los satélites de inteligencia que capturan imágenes del área. Para ocultar aún más el propósito militar del sitio de misiles de Semnan, el régimen lo denominó sitio Iman Jamenei, en honor a la organización espacial de Irán y realizó lanzamientos de misiles balísticos bajo la apariencia de lanzamientos de satélites.

El régimen ha estado expandiendo el sitio de manera constante desde aproximadamente 2005, y en la última década han surgido seis nuevas estructuras en imágenes satelitales. Las imágenes compartidas por el NCRI muestran "una gran sección de tierra" en la esquina noreste del sitio de Semnan que se está excavando en 2009. A medida que continúa el progreso, se ve que se están erigiendo cimientos de hormigón en el agujero. Las imágenes de 2012 de la misma sección de la base muestran la estructura completamente cubierta de tierra.

Según el NCRI, se han intensificado las actividades del SPND, incluido su departamento de geofísica, que se especializa en monitorear explosiones subterráneas de producciones de ojivas nucleares. En el pasado, a los periodistas se les permitió visitar el lugar, donde vieron a soldados del CGRI vestidos de civil, pero los agentes del régimen les confiscaron sus fotografías y sólo se publicaron unas pocas imágenes seleccionadas.

Ambos lugares han sido designados como instalaciones militares y siguen estrictos protocolos de seguridad para evitar que visitantes no deseados descubran qué trabajo se está realizando allí. Los trabajadores de los lugares llegan a una puerta perimetral externa, a menudo a decenas de kilómetros de las instalaciones principales, en sus automóviles privados desde Teherán y otras ciudades. Desde el puesto de control, los empleados son trasladados en autobús por el CGRI para garantizar la máxima seguridad, concluye el diario de Reino Unido.