Trump pausará permanentemente la migración desde países del "tercer mundo" tras el tiroteo contra la Guardia Nacional

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa antes de partir de la Casa Blanca a bordo del Marine One en Washington, el 22 de noviembre de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho esta madrugada que “pausará permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo”, un día después de que dos miembros de la guardia nacional fueran tiroteados en Washington DC (una de las uniformadas ha muerto esta noche), en un ataque que se ha convertido en un punto de conflicto político en la actual ofensiva del presidente contra la inmigración.

En una publicación en las redes sociales que comienza con "un muy feliz Día de Acción de Gracias", enviada después de las once de la noche del jueves (seis horas más en Madrid), el presidente dijo que su Administración "pondría fin a todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos" y eliminaría a "cualquiera que no sea un activo neto para los Estados Unidos".

No estaba claro cómo el presidente implementaría tal "pausa" en la migración. Las prohibiciones anteriores emitidas por su administración han enfrentado impugnaciones en los tribunales y en el Congreso.

Más temprano esa noche, Trump anunció la muerte de Sarah Beckstrom, una de las dos guardias que recibieron disparos en el ataque cerca de la Casa Blanca el miércoles . Las autoridades sospechan que el tiroteo fue obra de Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano que entró en Estados Unidos en septiembre de 2021 bajo un programa de la era de Joe Biden que evacuó y reasentó a decenas de miles de personas de Afganistán tras la caótica retirada estadounidense del país.

Se le concedió asilo en abril de este año, bajo la administración de Trump, informó Reuters, y el jueves la CIA confirmó que trabajó con unidades militares respaldadas por la agencia durante la guerra de Estados Unidos en Afganistán.

Lakanwal resultó herido en el ataque y permanece detenido. Un segundo miembro de la guardia nacional, Andrew Wolfe, de 24 años, sigue luchando por su vida, según el presidente.

Mano dura

La publicación nocturna del presidente pareció marcar una escalada en las políticas antiinmigrantes de su segundo mandato, que ha estado dominado por una campaña de deportaciones masivas.

En su publicación, el presidente atacó a los inmigrantes que viven en Estados Unidos y destacó a las comunidades somalíes en Minnesota, después de haber prometido la semana pasada poner fin al estatus de protección temporal para las personas de Somalia en el estado.

Más temprano ese día, Trump afirmó que el tiroteo en Washington DC “nos recuerda que no tenemos mayor prioridad de seguridad nacional que garantizar que tengamos control total sobre las personas que ingresan y permanecen en nuestro país”.

En las 24 horas posteriores al tiroteo, el presidente y miembros de su administración anunciaron amplias reformas migratorias . El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la suspensión indefinida de la tramitación de las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos, a la espera de una revisión más exhaustiva.

Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que la administración ampliaría esta revisión para incluir todos los casos de asilo aprobados durante la administración Biden. El departamento no aclaró si está revisando solo los casos de asilo de Afganistán o también los de otros países.

El director del USCIS, Joseph Edlow, dijo en una declaración que también estaba dirigiendo "una reevaluación rigurosa y a gran escala de cada tarjeta verde para cada extranjero de cada país de preocupación", a pedido de Trump.

La declaración de Edlow no especificó qué países se consideraban preocupantes. El USCIS mencionó la prohibición de viajes que Trump impuso en junio a ciudadanos de 19 países , entre ellos Afganistán, Burundi, Laos, Togo, Venezuela, Sierra Leona y Turkmenistán.

Una prohibición de viajes emitida en 2017 durante el primer mandato de Trump fue ampliamente criticada y enfrentó resistencia legal y popular cuando Trump intentó imponerla inmediatamente después de asumir el cargo . La política fue reestructurada por la Casa Blanca tras prolongados litigios judiciales, pero Joe Biden la revocó en 2021.

Las tropas de la Guardia Nacional han estado desplegadas en Washington DC desde agosto, cuando la administración Trump declaró una “emergencia criminal” y ordenó su despliegue para apoyar a las fuerzas del orden federales y locales.

Poco después del tiroteo del miércoles, Trump dijo que enviaría 500 tropas más de la Guardia Nacional a Washington DC.

La semana pasada, un juez federal ordenó poner fin al despliegue de la guardia nacional, pero también suspendió su orden durante 21 días para permitir que la administración Trump tuviera tiempo de retirar las tropas o apelar.