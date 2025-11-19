Rusia despliega más de 100 camiones en una de sus bases estratégicas y se desconoce el propósito de su estancia

Movimiento militar inquietante por parte de Rusia. El país presidido por Vladímir Putin ha desplegado más de 100 camiones (en concreto, 137) en una de sus bases militares más importantes.

Moscú ha agrupado ese centenar de camiones en el aparcamiento para aviones de la base aérea militar de bombarderos estratégicos Engels-2. La misma se encuentra situada 14 kilómetros al este de la ciudad de Sarátov, que cuenta con una población de 836.900 habitantes y está ubicada a orillas del río Volga.

En la base aérea Engels-2 se encuentran el 121º Regimiento de Aviación de Bombarderos Pesados de la Guardia con los Tu-160M y el 184º Regimiento de Aviación de Bombarderos Pesados con el Túpolev Tu-95. Los aviones de ambos regimientos han sido utilizados a lo largo de la guerra para atacar a Ucrania.

Tal y como recoge el medio de comunicación ucraniano especializado en asuntos de defensa Militarnyi, se desconoce el propósito de la estancia de esos 137 camiones en la mencionada base estratégica, aunque cabe suponer que puede estar relacionado con el transporte de armas para los bombarderos ubicados allí.

En estos momentos se están llevando a cabo obras para ampliar el territorio de la base aérea de Engels-2. En ese sentido, desde Militarnyi explican que "se está vertiendo hormigón en la parte norte del aeródromo. Anteriormente, el 30 de septiembre, se completaron obras similares en la parte sur, tras lo cual se colocó una franja de hormigón a lo largo de la nueva sección de la pista de rodaje".

La ampliación se traducirá en la creación de espacios de estacionamiento adicionales en la base aérea militar de bombarderos estratégicos Engels-2. Esas nuevas plazas de aparcamiento "presumiblemente, estarán destinadas a los bombarderos estratégicos Tu-95MS y Tu-160, así como a los bombarderos de primera línea Su-34 y a los cazas polivalentes Su-35", según señala el medio ucraniano.