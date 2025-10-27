Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Putin alerta al mundo del plan en marcha para su misil de crucero 'imparable'
Tiene un alcance de al menos 14.000 kilómetros.

El presidente ruso, Vladímir Putin, vestido de militarEuropa Press / Contacto / Sergei Bobylev

En el año 2018, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció la puesta en marcha de un proyecto para desarrollar un nuevo misil de crucero de largo alcance bautizado como Burevestnik.

Siete años más tarde, el mandatario ruso ha informado de que el misil Burevestnik, que cuenta con propulsión nuclear, ha completado con éxito durante los últimos días unos "tests decisivos".

Tras haber sido probado varias veces a lo largo de este periodo de siete años, en esta ocasión el nuevo misil de crucero ruso ha obtenido unos resultados mucho más positivos que en vuelos anteriores.

En concreto, el comandante de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, ha detallado que el misil Burevestnik ha cubierto una distancia de 14.000 kilómetros en unas 15 horas. Para poner en contexto esa cifra, cabe destacar que Moscú y Madrid están separadas por unos 3.400 kilómetros y que la distancia entre Moscú y Washington es de aproximadamente 7.800 kilómetros.

Este domingo, en un discurso, Putin ha subrayado que el Burevestnik es "un arma única que nadie más tiene en el mundo". Por su parte, Gerasimov ha asegurado que el misil de crucero tiene un alcance prácticamente ilimitado.

El misil Burevestnik se encuentra diseñado para volar a baja altitud (entre 50 y 100 metros), lo que hace que sea prácticamente 'imparable' para los sistemas de defensa aérea. Además, como ocurre con otros misiles de crucero, la dirección del proyectil puede modificarse en pleno vuelo.

En cualquier caso, el presidente de Rusia ha destacado que el nuevo misil de crucero no verá la luz a corto plazo, ya que aún queda mucho trabajo por hacer hasta que pase a incorporarse al arsenal ofensivo ruso.

En ese sentido, aún se desconoce si el Burevestnik será catalogado por Rusia como un misil convencional o si contará con una ojiva nuclear que lo convierta en un arma estratégica.

