Sánchez consolida el vuelco en Perú: por encima de Fujimori a la espera del voto exterior

El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez celebra en Lima (Perú), los primeros datos del escrutinio, el 8 de junio de 2026.

La sorpresa se confirma: el diputado izquierdista Roberto Sánchez obtiene una ligera ventaja sobre la conservadora Keiko Fujimori en la contienda presidencial peruana, mientras el recuento oficial de votos continuaba por segundo día consecutivo, con un resultado final que podría tardar semanas.

Con el 95,171 % de los sufragios del domingo ya contados, Sánchez saca 0,23 % puntos porcentuales a Fujimori, según el reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Recibe, hasta el momento, el 50,117 % de los votos, frente al 49,883 % de su oponente y, según las encuestas, favorita en la segunda vuelta de los comicios.

La mayoría de los votantes que emitieron su voto hace dos días manifestaron su preocupación por la delincuencia y la economía y se había pronosticado un giro a la derecha similar al observado en otras elecciones recientes en América Latina, pero no. Al falta del voto exterior, el dibujo es otro. Fujimori lideraba los primeros resultados y las encuestas a pie de urna, pero Sánchez ha ido ganando terreno desde la noche del domingo a medida que se contabilizan los votos de las zonas rurales de Perú.

Los mercados y el sol peruano cayeron a primera hora de ayer debido al aumento de votos para Sánchez, pero desde entonces se han estabilizado. Ahora se multiplican los nervios, porque se espera que Fujimori se beneficie del recuento de votos del extranjero.

Sánchez, ministro durante el mandato del expresidente Pedro Castillo, ha buscado emular el atractivo rural de su antiguo líder, incluso luciendo el sombrero de vaquero de ala ancha del exmandatario durante toda la campaña. Además de reformar la Constitución, Sánchez ha propuesto indultar a Castillo -que cumple actualmente una condena de 11 años de prisión por intentar disolver el Congreso en 2022-, imponer impuestos extraordinarios, un impuesto sobre el patrimonio y reformar las concesiones mineras.

Estas propuestas han recibido el apoyo de las vastas regiones rurales del país americano, incluyendo el sector minero informal, cada vez más poderoso, pero han generado inquietud entre los inversionistas.

En una nota previa a las elecciones, Fitch (una de las tres agencias internacionales de calificación crediticia más importantes del mundo) afirmó que una victoria de Sánchez generaría incertidumbre sobre la tributación, las regalías, la estabilidad contractual y la intervención estatal. Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre y un importante productor de oro, plata y zinc.

"Prevemos presión sobre los mercados peruanos hasta que se concrete la votación", declaró Alexander Robey, gestor de cartera de deuda de mercados emergentes en Allianz Global Investors. "Específicamente, si Roberto Sánchez gana, esperamos que los inversionistas incorporen una mayor prima de riesgo: mayores diferenciales de crédito, mayor rendimiento de los bonos locales y un sol peruano más débil", cita AP.

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, deposita su voto en la urna durante la segunda vuelta de las presidenciales en Lima (Perú), el 7 de junio de 2026. Klebher Vasquez / Anadolu via Getty Images

¿Ni a la cuarta?

Fujimori, por su parte, que participaba en su cuarta segunda vuelta presidencial, pidió paciencia mientras veía disminuir su ventaja inicial. "Vamos a esperar hasta el último voto y eso es lo que espero que hagan todos los peruanos", dijo Fujimori frente a su casa en Lima el lunes. Aún quedan por contabilizar los votos de varias mesas electorales internacionales que se espera que favorezcan a la derechista.

Sánchez, hablando con periodistas en el Congreso, dijo ayer estar "seguro y optimista, pero esperaremos al 100% de los votos. Lo que venga después es trabajar por el país porque la inestabilidad política del Perú debe terminar". La ONPE (Organización Nacional Electoral) del Perú informó que se espera que el conteo completo esté terminado para julio.

Fujimori se había distanciado previamente de su padre, Alberto Fujimori, el autoritario expresidente peruano de mano dura contra el crimen, quien posteriormente fue encarcelado por violaciones de derechos humanos: arrastra cinco condenas por crímenes de lesa humanidad, allanamiento ilegal o espionaje. Sin embargo, ante la abrumadora preocupación de los votantes por la delincuencia en estas elecciones, Fujimori ha recurrido a su legado.

Jo-Marie Burt, profesora visitante del programa de estudios latinoamericanos de la Universidad de Princeton, afirmó que, más que reflejar el atractivo de Sánchez, el resultado evidencia la persistente división y el resentimiento hacia el apellido Fujimori. "La coalición anti-Fujimori que la mantuvo fuera del poder parecía haberse debilitado en los últimos años", declaró Burt. "Pero parece haberse unido lo suficiente como para impedir su victoria por cuarta vez", expone en declaraciones a Reuters.

Una picadora de presidentes

El ganador de las elecciones se convertirá en el noveno presidente de Perú en la última década, y el Congreso ha destituido a tres presidentes en los últimos cinco años. Con una contienda tan reñida y ambos candidatos emulando a expresidentes que generaron división, Burt señaló que la fragmentación política del país probablemente continuará.

"En cualquier caso, Perú se encamina hacia otros cinco años de turbulencia, conflicto político e inestabilidad", declaró Burt.

Perú se prepara para un largo recuento de votos. Tocará tener paciencia y calmar los ánimos exaltados de los seguidores de uno y otro lado, para evitar incidentes.