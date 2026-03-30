'The New York Times' revela que otro misil de EEUU impactó contra un polideportivo y una escuela primaria iraní el mismo día que atacaron otro colegio

El mismo día que un misil de crucero Tomahawk estadounidense impactó contra una escuela en la ciudad iraní de Minab matando a 175 personas, otro "arma con las características de un misil balístico estadounidense de reciente desarrollo fue utilizado en un ataque contra un polideportivo y una escuela primaria" en otra ciudad iraní, Lamerd, según una nueva investigación del periódico estadounidense The New York Times.

El Times ha podido verificar dos vídeos de dos ataques en Lamerd, así como imágenes posteriores, y tanto sus reporteros como expertos en municiones descubrieron que las características del arma, las explosiones y los daños causados coinciden "con los de un misil balístico de corto alcance llamado Precision Strike Missile, o PrSM, diseñado para detonar justo encima de su objetivo y lanzar pequeñas partículas de tungsteno hacia afuera". Mientras uno de los vídeos muestra el arma en vuelo sobre una zona residencial, otro identifica el impacto en el polideportivo y la escuela contigua.

Aunque justo al lado del polideportivo se encuentra un complejo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que se desconoce si fue alcanzado por el misil, el periódico revela que, según imágenes satelitales de archivo, los edificios han estado "separados del complejo por un muro durante al menos 15 años".

Según declaraciones de Amir Saeid Iravani, representante de Irán ante las Naciones Unidas, el polideportivo estaba siendo utilizado por un equipo femenino de voleibol durante los ataques. Asimismo, fotografías y vídeos de la escuela publicados en redes sociales muestran que esta "era utilizada habitualmente por niños".

Pese a que el misil PrSM está "diseñado para eliminar tropas enemigas y destruir vehículos sin blindaje", el arma impactó contra dos edificios que, según el análisis del Times, llevan "años figurando públicamente como una instalación de uso civil en plataformas de mapas digitales de fácil acceso, como Google Maps o Apple Maps".

Funcionarios locales citados por medios iraníes han afirmado que este y otros ataques a Lamerd causaron la muerte de al menos 21 personas. El Times ha podido verificar además que existen "manchas de sangre" en el interior de la escuela.