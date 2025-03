Trump no descarta que Ucrania pierda la guerra con Rusia, incluso con el respaldo de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado las acusaciones de seguirle el juego a Rusia en la guerra de Ucrania y asegurado que nadie ha tratado con tanta dureza a Vladimir Putin como él, antes de estimar que Kiev podría acabar derrotada de todas formas en su conflicto con Moscú, incluso a pesar del respaldo norteamericano.

"Yo creo que he sido muy duro con Rusia. Creo que nadie ha sido más duro que yo con Rusia, si uno lo piensa bien", ha asegurado Trump en una entrevista con Fox Business emitida este domingo.

Sobre el mandatario ruso, Trump ha reconocido que guarda una buena relación con Putin, pero eso no es excusa para presionar al líder del Kremlin. "Yo me he llevado bien con él. Y como me he llevado muy bien con él la gente dice 'Oh, Trump es que es muy...', pero creo que Putin sería el primero en decir que nadie ha sido más duro con Rusia que Donald Trump", ha asegurado.

En un momento dado de la entrevista, la presentadora Maria Bartiromo le recordó la bronca que mantuvo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a finales de mes pasado en la Casa Blanca, en la confirmación pública de su distanciamiento sobre el futuro de la guerra, y le preguntó si creía que Ucrania podría sobrevivir sin Estados Unidos.

"Lo mismo no sobrevive de cualquier modo", ha respondido Trump. "Mire, era una guerra que nunca creímos que iba a ocurrir, y acabó ocurriendo. Y ahora estamos atascados en este desastre", ha añadido Trump antes de señalar como responsable del mismo a su predecesor, Joe Biden, por conceder ayuda sin freno a Zelenski, a quien aprovechó para volver a llamarle desagradecido.

"Zelenski ha sacado dinero de este país bajo el Gobierno de Biden como un bebé coge caramelos. Simplemente, creo que no está agradecido. No deja de hablar de que están luchando, de hablar de coraje, pero es que al final alguien tiene que usar las armas que les hemos dado", ha manifestado Trump.