Trump adelanta más bombardeos sobre Irán tras los recientes enfrentamientos: "Atacaremos con mucha fuerza"

El intercambio de fuego entre Irán y EEUU de las últimas horas no cesa. Donald Trump ha amenazado con "atacar con mucha fuerza" al régimen de los ayatolás si no se logra pronto un acuerdo de paz.

En una intervención ante los periodistas en la Casa Blanca, el presidente de EEUU ha adelantado que habrá más bombardeos en las próximas horas. "Les atacaremos con mucha fuerza, reanudaremos los bombardeos", ha espetado desvelando unos movimientos que se antojan inminentes y que vuelven a alejar una paz que nunca estuvo cerca del todo.

Sí ha dejado claro que todo acabaría si Teherán acepta firmar "este buen acuerdo" en el que el mandatario dice llevar "varios meses trabajando" y que según asegura ya habría aceptado la otra parte.

Ante la prensa, Trump ha reiterado que la propuesta estadounidense "no les da derecho a tener armas nucleares; al contrario, les prohíbe totalmente tener armas nucleares" por una razón "muy simple", que el régimen islámico "no puede tener un arma nuclear, y no la tendrá".

Al respecto del presunto 'visto bueno' dado por Irán al documento, Trump se ha detenido en las dudas que mantiene el país asiático. "Tenemos un acuerdo totalmente negociado. Pero siguen dándonos largas. Y yo dije 'de acuerdo, démosles un par de oportunidades más' porque es un documento importante", concluía al respecto.

Poco antes de verse frente a los micrófonos de corresponsales y delegados en la Casa Blanca, el líder republicano ya había dejado claro que Irán había "tardado mucho" en sellar un acuerdo de paz con EEUU, por lo que les tocaría "pagar el precio".

Como ocurre habitualmente, su amenaza mediática resultó inconcreta y solo la quiso detallar algo más en una posterior entrevista con Fox News. En sus micrófonos apuntó que los objetivos serían, nuevamente, la infraestructura energética y civil de Irán, como son las centrales eléctricas o puentes.

Todo cambió en la noche del lunes al martes, cuando Irán derribó un helicóptero Apache que hacía funciones de vigilancia sobre el estrecho de Ormuz. Aunque los dos pilotos fueron heridos, pudieron ser rescatados por fuerzas estadounidenses con vida. Tras ser informado de los detalles, Donald Trump dio orden de atacar varios objetivos iraníes en la noche del martes al miércoles, una acción que provocó respuesta militar de Irán.