Trump dice que Irán ha tardado "demasiado" en negociar y "tendrán que pagar": amenaza infraestructura civil

Más leña al fuego. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado una nueva amenaza a Irán, tras el último intercambio de ataques que se inició en respuesta de Washington al derribo de un helicóptero apache sobre el Estrecho de Ormuz. El mandatario ha acusado a las autoridades iraníes de dilatar la negociación de un acuerdo que suponga una salida a la campaña de ataques estadounidenses-israelíes del pasado abril. Y ha asegurado que ahora pagarán el precio.

"Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar el precio!", ha publicado Trump en un mensaje en su propia red, Truth Social.

Posteriormente, en el marco de una entrevista telefónica con su medio predilecto, Fox News, Trump ha deslizado una antigua amenaza que ya formuló en los momentos de mayor tensión con Teherán, la de recurrir a ataques militares contra infraestructura energética o de carácter civil, como centrales eléctricas o puentes. Cuando el presidente todavía lanzaba ultimátums que acababan siendo aplazados por él mismo posteriormente, llegó a asegurar que "una civilización moriría esta noche", en referencia a lo que ocurriría si no se aceptaban las condiciones de Washington.

Aquella amenaza de recurrir al uso de la fuerza sobre infraestructura de uso civil y energético —cuestión considerada como un crimen de guerra en el ámbito del derecho internacional— derivó en grandes manifestaciones y actos en los que jóvenes y figuras del arte iraní realizaron cadenas humanas alrededor de la mayor central eléctrica del país persa o ante puentes. Cabe señalar que, en este caso, EEUU llegó a atacar un puente, pero el bombardeo se produjo sobre un tramo en construcción y no una infraestructura operativa.

—Noticia de última hora, en ampliación—