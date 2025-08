Trump planea reunirse con Putin la próxima semana: "Hemos hecho muchos progresos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contempla reunirse "la próxima semana" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en un intento por reactivar las negociaciones de paz en Ucrania. “Hemos hecho grandes progresos”, ha afirmado esta noche el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red Truth Social, tras la visita de su enviado especial, Steve Witkoff, a Moscú este miércoles. El encuentro, que aún no tiene fecha ni lugar confirmados, podría incluir también al presidente ucranio, Volodímir Zelenski, según ha adelantado The New York Times y ha confirmado a Reuters un alto cargo del gobierno.

La visita de Witkoff a Rusia se ha prolongado durante tres horas y, según el Kremlin, ha permitido un intercambio de impresiones sobre la guerra de Ucrania. El asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, ha calificado el diálogo de “útil y constructivo”, además de admitir que Moscú está dispuesta a mantener un canal de comunicación abierto. “Todo el mundo está de acuerdo en que esta guerra debe terminar”, ha apuntado Donald Trump, que mantiene la presión sobre el Kremlin con la amenaza de aplicar un nuevo paquete de sanciones, este mismo viernes, si Rusia no accede a un alto el fuego.

Zelenski ha confirmado que ha abordado con Trump los resultados del viaje de Witkoff y ha valorado positivamente el giro en Moscú. “Parece que Rusia está más dispuesta a un alto el fuego. La presión funciona, pero lo esencial es que no nos engañen, ni a nosotros ni a Estados Unidos”, ha advertido en su alocución nocturna. En paralelo, el presidente ucranio ha reiterado que Kiev solo aceptará una “paz justa” y ha reclamado una cumbre de líderes que formalice el acuerdo.

Como primer paso, varios medios de comunicación (entre ellos Bloomberg) han revelado que el Kremlin podría aceptar una pausa en los bombardeos, una propuesta que también ha respaldado el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. Sin embargo, el plan queda lejos del alto el fuego inmediato que exigen tanto Kiev como Washington. Desde mayo, Rusia ha intensificado su ofensiva aérea y en la capital ucraniana ha dejado 72 muertos.

Mientras se confirma el encuentro entre Trump y Putin, el presidente estadounidense ha comenzado a castigar a los aliados de Moscú. Este miércoles ha firmado un aumento arancelario del 25% sobre las importaciones de la India, como represalia por su continuo aprovisionamiento de petróleo ruso. El republicano ha avisado que se avecinan medidas similares contra otros países, aunque de momento ha evitado aplicar sanciones a China.