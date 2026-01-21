Trump anuncia un principio de acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y retira los aranceles previstos para el 1 de febrero 

Un respiro... o eso parece. Donald Trump ha anunciado un principio de acuerdo con la OTAN para sentar el "marco" de un futuro pacto con respecto a Groenlandia "y a toda la región ártica". Así lo ha apuntado el presidente de EEUU, que ha anunciado en paralelo la retirada de los aranceles previstos para el 1 de febrero.

Su alegría contrasta con el inmediato 'no' lanzado por Dinamarca. En palabras del ministro de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, "no va a ocurrir, Estados Unidos no se va a hacer con Groenlandia. Es una línea roja".

Trump ha hablado este miércoles con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, muy cercano a él, tras su comparecencia en el Foro Mundial de Davos. Este acuerdo llega precedido de una leve recogida de cable del magnate, que ha rechazado la idea de intervenir por la fuerza militar para hacerse con la isla de soberanía danesa... tras semanas afirmándolo tanto él como su gabinete.

Poco después de tomar la palabra en Davos, ha anunciado novedades en la red Truth Social, donde ha dejado caer que si se concreta la "solución" que manejan tanto él como el mandatario de la alianza atlántica para Groenlandia será "muy beneficiosa para EEUU y todos los países de la OTAN".

Minutos después, ya ante los periodistas, ha querido añadir que ese pacto por sellar será "un acuerdo para la seguridad nacional e internacional" con un enfoque "a largo plazo".

Su anuncio de un futuro pacto ha ido acompañado de un 'gesto' fundamentado en el "entendimiento" alcanzado con la alianza atlántica. Así, ha prometido que no aplicará los gravámenes del 10% anunciados contra los países que enviaron militares a una misión especial a Groenlandia y que tenía previstos aplicar para el 1 de febrero.

Mucho por negociar

El principio de acuerdo sobre su última gran obsesión geopolítica, del que no ha dado más detalle hasta que no estén más avanzadas las conversaciones, incluye conversaciones adicionales "sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia".

Esta es la versión made in USA de la más célebre 'Cúpula de Hierro' israelí, que en el caso norteamericano es una red de vigilancia y detección desde el espacio ante posibles ataques aéreos de larga distancia; esto es, con misiles.

De ellas se encargarán figuras clave de su círculo, como el vicepresidente, J. D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, o su enviado especial, el empresario Steve Witkoff, entre otros nombres "según sea necesario".

Si no es por "las malas", que sea tirando de chequera

'Volviendo' a Davos, Trump no ha perdido ocasión de insistir en la "necesidad" de tomar la isla. Descartada —por ahora, una matización clave hablando de él— la vía de la "fuerza militar", ha situado a EEUU como "el único país en el mundo" que puede garantizar la seguridad de Groenlandia, ante el supuesto interés de China y de Rusia, que ambas niegan.

En su mensaje, Trump añadía que aspiraba a que el Foro Mundial le sirviera de catapulta diplomática para negociar de forma "inmediata" la compra de una isla que Dinamarca ni se plantea poner en venta.

Tampoco han mostrado la comunidad política ni la sociedad groenlandesas el menor interés en ser anexionados por EEUU, lo que ha llevado a sonados enfrentamientos verbales entre Trump y su equipo con el Ejecutivo local. Pese a los desencuentros, las tres partes —EEUU, Groenlandia y Dinamarca— acordaron la creación de un grupo de trabajo de alto nivel tras un encuentro en la Casa Blanca para tratar de unificar posturas que hoy por hoy se antojan totalmente enfrentadas.